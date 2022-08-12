أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة بيلينجهام .. ومتابعة نجم إسبانيا في كأس العالم

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022:

الصحفي المتخصص في الانتقالات كريستيان فالك أكد أن ليفربول يتقدم بشدة في سباق التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وعلى الرغم من عدم خروج ريال مدريد من السباق بشكل كامل، إلا أن تغييرًا كبيرًا في الأحداث فقط سيؤدي إلى انضمام بيلينجهام إلى النادي الملكي.

التقرير أشار إلى أن وكلاء بيلينجهام أخبروا ريال مدريد بأن ليفربول هو المتصدر الحالي لسباق التعاقد مع نجم وسط منتخب إنجلترا.

يمكن للنسخة البرازيلية من "جول.كوم" أن تؤكد أن نادي ريال مدريد الإسباني وافق على طلبات نادي بالميراس من أجل الحصول على خدمات إندريك، في صفقة ستصل قيمتها الإجمالي إلى 72 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يصل إندريك إلى ريال مدريد في يوليو 2024، عندما يصل إلى 18 عامًا، حيث لم يرغب النادي الملكي في المخاطرة وخسارة أبرز المواهب الكروية في العالم.

الاقتراح الحالي هو أن يدفع ريال مدريد مبلغ الصفقة على أقساط حتى يوليو 2024، وبذلك سيكون أمام النادي الملكي 18 شهرًا حتى لتسوية أموره مع بالميراس.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يستهدف تدعيم خط الوسط عبر التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ريال مدريد يحتاج إلى تحسين جودة خط الوسط، مع اقتراب لوكا مودريتش وتوني كروس من الرحيل.

عقد تيليمانس مع ليستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، والنادي الملكي سيحاول ضمه بصفقة انتقال حر، لكنه سيواجه منافسة شرسة من آرسنال الإنجليزي.

أبدى كشافة نادي ريال مدريد إعجابهم الشديد بما قدمه نيكو ويليامز جناح منتخب إسبانيا ونادي أتلتيك بيلباو خلال منافسات كأس العالم 2022.

صحيفة "ديفينسا سنترال" أفادت بأن ريال مدريد يرى في نيكو ويليامز لاعبًا مثيرًا للاهتمام، ويمكن أن يكون بديلًا لماركو أسينسيو الذي ينتهي عقده في يونيو 2023.

التوقيع مع نيكو ويليامز لن يكون سهلًا لأن فريقه لا يرغب في بيعه، ويعمل بالفعل على تجديد عقده مما قد يؤدي إلى رفع شرطه الجزائي فوق حاجز الخمسين مليون يورو.