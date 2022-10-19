أخبار برشلونة: محاكمة نيمار تفتح الجراح.. وماذا يحتاج الفريق للخروج من الأزمة؟

تعرف على أخبار برشلونة يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، وما هو أبرز ما يدور داخل البيت الكتالوني؟

يواجه برشلونة فترة شديدة الحساسية في مشواره هذا الموسم خصوصًا بعد الخسارة من ريال مدريد في الكلاسيكو واقتراب توديع دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي بعد الإخفاق في الفوز على إنتر ميلانو الإيطالي في مناسبتين.

تشافي هيرنانديز خرج ليمنح جرعة من الثقة لجماهير البلوجرانا خصوصًا حول بعض الأسماء مثل إريك جارسيا وسيرجيو بوسكيتس اللذين صبت الجماهير انتقاداتها عليهما خلال الآونة الأخيرة.

بينما أعادت محاكمة نيمار فيما بات يعرف إعلاميًا بقضية "نيمار 2" العديد من الكواليس حول هذا الملف الشائك في برشلونة.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول نادي برشلونة وما ينتظره من تحديات وماذا يدور في الغرف المغلقة به.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022:

عقب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على إخفاقات الفريق الأخيرة، متناولًا بعض نجوم الفريق مثل سيرجيو بوسكيتس وإريك جارسيا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فياريال في الدوري الإسباني: "بدأنا الموسم جيدًا ولكننا لسنا كذلك الآن، علينا أن نتعافى خطوة بخطوة، رغم الخسارة في البيرنابيو فإننا خلف المتصدر بثلاث نقاط".

الأمر أكثر تعقيدًا مما يبدو، ما يجري الآن في برشلونة من جلسات استماع فيما بات يعرف إعلاميًا بـ"قضية نيمار 2" يشتمل على تفاصيل ومعلومات لا يستهان بها حقًا.

القضية الجديدة مرفوعة من قبل مجموعة "دي آي إس" الاستثمارية البرازيلية والتي امتلكت 40% من حقوق نيمار الاقتصادية خلال الفترة التي قضاها في ناديه البرازيلي الأسبق سانتوس.

لا تراجع ولا استسلام، هي الرسالة الواضحة من الأندية القائمة على دوري السوبر ليج، وسط رغبة قوية في السعي نحو إقامة البطولة.

مقترح السوبر ليج ظهر بشكل رسمي في منتصف عام 2021 بمشاركة كبار أوروبا في بطولة تقتصر على مجموعة محددة من الفرق، في مسابقة موازية لدوري أبطال أوروبا بظهور كبار القارة فقط واستبعاد الصغار.

معظم الأندية المشاركة تراجعت سريعًا عن الأمر، مع تمسك البعض الآخر وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، رغم غضب الجماهير ومعارضة الجميع للفكرة التي ستقضي على قوة دوري الأبطال والدوريات الكبرى.