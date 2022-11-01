أخبار برشلونة: لياو يدخل خطط "البلوجرانا" .. وصفقة مجانية جديدة

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022:

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن البرتغالي رافاييل لياو نجم نادي ميلان الإيطالي أصبح على رادار نادي برشلونة، تمهيدًا لمحاولة التعاقد معه في صيف 2023.

عقد لياو مع ميلان يمتد حتى صيف 2024، وفي ظل تعقد مفاوضات التجديد بين الطرفين، فإن عدة أندية ومن بينها برشلونة، تنبهت للوضع وستحاول خطف البرتغالي الدولي في الصيف المقبل.

صحيفة "TNT Sports" البرازيلية كشفت عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع برونو جيمارايش نجم خط وسط نادي نيوكاسل الإنجليزي.

برشلونة يرى أن جيمارايش سيكون البديل المثالي لأسطورة النادي سيرجيو بوسكيتس في خط الوسط، وسيقدم إضافة هائلة للفريق.

لكن برشلونة يدرك جيدًا أنه سيواجه منافسة شرسة في محاولته للتعاقد مع جيمارايش، حيث يجذب البرازيلي الدولي أنظار عدد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها غريمه ريال مدريد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يتطلع للتخلص من الهولندي ممفيس ديباي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

التقرير أكد أن برشلونة يرغب في التخلص من راتب الهولندي الدولي الكبير، ولذلك سيكون مرشحًا للخروج بقوة بداية العام المقبل، خاصة مع اهتمام يوفنتوس الإيطالي بخدماته.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن برشلونة يرغب في منح تشافي هيرنانديز مدرب الفريق المزيد من العمق في قائمة الفريق، ولذلك سيتحرك النادي للتعاقد مع نيكولاس جاكسون جناح نادي فياريال.

عقد جاكسون مع فياريال ينتهي في صيف 2023، وهو ما يجعله صفقة مجانية في حالة نجاح برشلونة في إقناعه بالانتقال إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

الجناح السنغالي تمكن من تسجيل هدفين وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة مع فريق "الغواصات الصفراء" خلال الموسم الحالي، وهو ما يجعله خيارًا جيدًا لدعم برشلونة في المستقبل القريب.