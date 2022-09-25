أخبار برشلونة: تعديل عقد دي يونج .. ونجم مانشستر سيتي على رادار "البلوجرانا"

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 25 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022:

على الرغم من أن مستقبل الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة كان معلقًا خلال الصيف الماضي، وسط ارتباطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي، إلا أن اللاعب كان دائمًا حريصًا على البقاء في برشلونة، وهذا ما حدث.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن دي يونج، ومن أجل ضمان استمراره مع برشلونة، فإن العمل جارٍ حاليًا على تعديل عقده مع النادي.

برشلونة أعلن رسميًا عن طبيعة الإصابات التي تعرض لها الثنائي، جول كوندي ورونالد أراوخو مدافعي الفريق.

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تعرض كوندي لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في فخذه الأيسر، سيغيب لفترة وسيشير تطوره إلى موعد عودته".

وأضاف: "أراوخو مصاب في وتر العضلة الطويلة المقربة في الفخذ الأيمن، سيغيب لفترة وسيشير تطوره إلى موعد عودته".

صحيفة "Fichajes" الإسبانية تحدثت عن صفقة تبادلية محتملة تشهد توجه البرازيلي روبيرتو فيرمينو إلى برشلونة، مع انتقال ممفيس ديباي إلى ليفربول.

الصحيفة أشارت إلى أن الثنائي سيصبحان لاعبين حرين في نهاية الموسم الحالي، وهو ما قد يؤدي إلى إتمام الصفقة في يناير المقبل.

صحيفة "Fichajes" كشفت عن أن برشلونة يدرس التعاقد مع رودري نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، في حالة قرار سيرجيو بوسكيتس بالرحيل في نهاية موسم 2022-23.

وإلى جانب رودري، فإن برشلونة يدرس أيضًا إمكانية التعاقد مع الألماني يوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ.