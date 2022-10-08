تعرف على أخبار برشلونة السبت 8 أكتوبر 2022، وما هي أبرز الملفات التي تدور في فلك النادي الكتالوني خلال الساعات الأخيرة؟.

لا تزال تبعات الخسارة المحبطة من إنتر ميلانو تلقي بآثارها على برشلونة، الفريق الكتالوني ومدربه تشافي هيرنانديز يغلب الحديث عن المباراة على كل تصريحاته حتى تلك التي تسبق مباراته ضد سيلتا فيجو في الليجا الأحد.

تحدث تشافي هيرنانديز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيلتا فيجو عما واجهه برشلونة من ظلم تحكيمي في مباراة إنتر ميلانو، قائلًا إنه على الرغم من أنه لا يحب الشكوى من الحكام، إلا أن ما حدث في مباراة إنتر ميلانو كان صعبًا حقًا.

يطمح برشلونة للخروج سريعًا من تبعات هذه الهزيمة، ومواصلة الخطوات بقوة في الدوري الإسباني الذي يحتل صدارة ترتيبه بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

أي تعثر في مباراة سيلتا فيجو يعني أن مشكلات برشلونة ستتفاقم، قبل الاستحقاق المهم للغاية وهو مواجهة إنتر ميلانو في العودة بدوري أبطال أوروبا.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول كل ما يحيط ببرشلونة سواء في سوق الانتقالات أو في كافة الملفات..

أخبار برشلونة اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

أبواب المجد تُفتح .. شادي رياض على أعتاب المونديال والظهور الأول مع برشلونة

تشافي: نشعر بالظلم التحكيمي لكن الشكوى لن تُفيد

لابورتا: السوبر ليج؟ مواجهات الكبار معًا ستكون مرهقة للجميع!

رغم التدعيم بالصيف.. برشلونة يتواصل مع مدافع مانشستر يونايتد

وجه مغربي جديد يظهر في الآفاق، بعدما أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن ضم المدافع الشاب شادي رياض لقائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، أعلن نادي برشلونة عن تصعيد المدافع المغربي شادي رياض إلى الفريق الرديف، بعد ظهوره بشكل مميز رفقة فريق الكتلان تحت 19 عامًا.

وظهر رياض بشكل جيد جدًا رفقة فريق الرديف في برشلونة مع بداية الموسم الحالي، ليتخذ تشافي مدرب الفريق الأول قرارًا بتصعيده لقائمة المباراة القادمة (طالع التفاصيل).

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن عدم تفكيره في الكلاسيكو أمام ريال مدريد والشكوى من التحكيم، قبل مواجهة سيلتا فيجو، غدًا، الأحد، بالجولة الثامنة للدوري الإسباني.

برشلونة يستضيف سيلتا غدًا على ملعب كامب نو، قبل المواجهة المنتظرة التي ستجمعه أمام ريال في 16 أكتوبر الماضي، بعد الخسارة بهدف دون رد أمام إنتر بدوري أبطال أوروبا.

تشافي خرج في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد للحديث عن الكلاسيكو، وموقف أنطوان جريزمان من الانتقال لأتلتيكو مدريد، والجدل التحكيمي وكيفية التعامل مع ياجو أسباس مهاجم سيلتا الذي سجل 10 أهداف وصنع 3 في 17 مباراة أمام برشلونة (طالع التفاصيل)

ربما يعتبر برشلونة أحد المروجين الرئيسيين مع ريال مدريد وبرشلونة لفكرة دوري السوبر الممتاز أو السوبر ليج، ولكن يبدو أن قناعات جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني لا تتفق مع ذلك لإيمانه بأن مواجهات الكبار المستمرة ستكون مرهقة.

مقترح السوبر ليج ظهر بشكل رسمي في أبريل 2021 بمشاركة كبار أوروبا في بطولة تقتصر على مجموعة محددة من الفرق، في مسابقة موازية لدوري أبطال أوروبا بظهور كبار القارة فقط واستبعاد الصغار.

معظم الأندية المشاركة تراجعت سريعًا عن الأمر، مع تمسك البعض الآخر وعلى رأسهم ريال وبرشلونة ويوفنتوس، رغم غضب الجماهير ومعارضة الجميع للفكرة التي ستقضي على قوة دوري الأبطال والدوريات الكبرى (طالع التفاصيل).

رغم السوق المزدحم الذي قام به نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن التفكير لا يتوقف في دعم الفريق بالمزيد من الصفقات.

ديوجو دالوت هو الاسم الجديد على رادار الإدارة الفنية للنادي والمدرب تشافي هيرنانديز، لإضافة المزيد من العمق في مركز الظهير الأيمن.

وتأتي صفقة مدافع مانشستر يونايتد المحتملة جنبًا إلى جنب مع إيجاد بديل لسيرجيو بوسكيتس المتوقع رحيله عن النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يعتبر دالوت هو الخيار الأكثر ملاءمة في الوقت الحالي بسبب جودته وتألقه مع مانشستر وكذلك وضعه التعاقدي مع الشياطين الحمر (طالع التفاصيل).