أخبار برشلونة: برشلونة تحت رحمة بلزن.. ومولر يستهين بالكتالوني!

تعرف على أخبار برشلونة الأربعاء 26 أكتوبر 2022، وما هي آخر أخبار البلوجرانا قبل جولة الحسم في دوري أبطال أوروبا؟

لا يوجد ما هو أهم من مباراتي إنتر ميلانو وفيكتوريا بلزن من ناحية، ثم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ من ناحية أخرى لدى أنصار البلوجرانا لأنها ستكون الليلة الفاصلة في حسم مصير الفريق الكتالوني بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحتاج للفوز على بايرن ميونخ ثم فيكتوريا بلزن، وانتظار تعثر إنتر ميلانو في المباراتين المقبلتين كي يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كذلك فإن مستوى الاستهتار الذي وصل إليه لاعبو بايرن ميونخ ببرشلونة على رأسهم توماس مولر يثير حنق جماهير الكتالوني.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول برشلونة في دوري أبطال أوروبا وآخر أخبار برشلونة اليوم.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

يبدو أن الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونخ لا يولي مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا أهمية كبيرة وهذا ما يتضح من خلال الحالة التي بدا عليها وهو في طريقه للطائرة التي تقل الفريق لبرشلونة.

مولر خرج في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه بابتسامة عريضة يراها جماهير برشلونة الآن ككابوس بعد أن اعتاد الألماني الدولي هز شباك تير شتيجن واقترنت بإخفاقات عديدة سابقة للبلوجرانا أمام العملاق الألماني.

ثم وجه مولر حديثه لزميله السابق في بايرن ميونخ وهداف برشلونة الحالي روبرت ليفاندوفسكي قائلًا: "ليفي (ليفاندوفسكي) نحن قادمون!" قبل أن يبدأ في سلسلة من المزاح والضحك مع زملائه في الفريق وأولهم كان النجم الصاعد بسرعة الصاروخ، جمال موسيالا.

برشلونة يدخل هذه المباراة وعينه على الفوز ولا شيء آخر بل إن الفوز قد لا يكفيه إذا نجح إنتر ميلانو في عبور عقبة فيكتوريا بلزن السهلة وحقق النقاط الثلاثة ليحسم مصيره بيديه دون انتظار الجولة الأخيرة.

يحتاج فريق برشلونة إلى معجزة تحدث اليوم في مواجهة فريق فيكتوريا بلزن ضد نادي إنتر، حيث يلعب النادي التشيكي ضد النيراتزوري الليلة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب "جوزيبي مياتزا".

ويريد النادي الكتالوني أن يحاول فريق فيكتوريا فقط عرقلة إنتر، لأن في حال فوز النادي الإيطالي بالمواجهة، فسوف يتأهل رسميًا رفقة بايرن ميونخ إلى دور الـ 16، فيما يهبط برشلونة إلى الدوري الأوروبي.