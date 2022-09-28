أخبار برشلونة: أنباء عن عودة ميسي واهتمام بضم نجم مانشستر سيتي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 28 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022:

نائب برشلونة يتحدث عن إمكانية عودة ميسي

برشلونة يبحث عن خليفة بوسكيتس في ريال سوسييداد

برشلونة يدرس التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

برشلونة مهتم بالتعاقد مع دييجو دالوت

نائب برشلونة يتحدث عن إمكانية عودة ميسي

تحدث إدوارد روميو، نائب رئيس برشلونة، عن إمكانية عودة ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى قلعة كامب نو في الفترة المقبلة.

وأوضح روميرو في تصريحات صحفية، أن عودة ميسي لا يوجد بها أي مشاكل مالية، لكن قرار النادي بالتفاوض معه يرجع إلى الجهاز الفني.

برشلونة يبحث عن خليفة بوسكيتس في ريال سوسييداد

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، يدرس التعاقد مع مارتين زوبيمندي، لاعب ريال سوسييداد، لخلافة سيرجيو بوسكيتس لاعب الفريق الكتالوني، في الموسم المقبل.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، وبحسب الصحافة الإسبانية فإن زوبيمندي، قد يكون أحد الحلول المطروحة على طاولة إدارة الفريق الكتالوني لخلافة بوسكيتس.

برشلونة يدرس التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

كشف الصحفي "فابريزة رومانو" أن إدارة برشلونة، تدرس التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي خلال الصيف المقبل.

وبحسب الصحفي الإيطالي، فإن إدارة برشلونة تستهدف التعاقد مع اللاعب الألماني، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.

برشلونة مهتم بالتعاقد مع دييجو دالوت

أفادت تقارير صحفية، أن برشلونة أظهر اهتمامه بالتعاقد مع البرتغالي دييجو دالوت، الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد في الصيف القادم.

ويقدم اللاعب البرتغالي مستويات مميزة مع الشياطين الحمر هذا الموسم، وتسعى إدارة برشلونة للتعاقد معه في الصيف المقبل، لتدعيم الجانب الدفاعي للفريق.