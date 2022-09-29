أخبار برشلونة: اهتمام بموهبة لاس بالماس ورغبة في ضم لاعب وولفرهامبتون

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 29 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022:

برشلونة مهتم بالتعاقد مع موهبة لاس بالماس

مانشستر سيتي يحدد سعر التخلي عن برناردو سيلفا

تشافي يطلب التعاقد مع صفقة جديدة

برشلونة يدرس التعاقد مع لاعب وولفرهامبتون

برشلونة مهتم بالتعاقد مع موهبة لاس بالماس

قالت "موندو" إن برشلونة يعمل على ضم موهبة لاس بالماس ألبيرتو موليرو في الأيام المقبلة.

ويقدم سعر اللاعب حالياً في حدود 10 مليون يورو أو أكثر بقليل، وهو العرض الذي رُفض من برشلونة الصيف الماضي بسبب الخلاف على الحوافز على عهدة الصحيفة الإسبانية.

مانشستر سيتي يحدد سعر التخلي عن برناردو سيلفا

قالت "ديلي ميل" إن مانشستر سيتي يعلم أن نجمه برناردو سيلفا سيحاول المغادرة في الصيف المقبل وحدد السعر المطلوب لبيعه، للفرق المهتمة بضمه وعلى رأسها برشلونة.

وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يطلب مبلغاً في حدود 90 مليون يورو للتخلي عن صانع الألعاب البرتغالي.

تشافي يطلب التعاقد مع صفقة جديدة

أكدت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، قد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع مارتين زوبيمندي، لاعب ريال سوسييداد في الصيف المقبل ليكون بديلًا لسيرجيو بوسكيتس.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، وبحسب الصحافة الإسبانية فإن زوبيمندي، قد يكون أحد الحلول المطروحة على طاولة إدارة الفريق الكتالوني لخلافة بوسكيتس.

برشلونة يدرس التعاقد مع لاعب وولفرهامبتون

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى إدارة فريق برشلونة بالتفاوض مع نادي وولفرهامبتون من أجل التعاقد مع متوسط الميدان روبين نيفيش.

وبحسب ما ورد من صحيفة "سبورت" فإن برشلونة يراقب وضع نيفيش، حيث يستعد البلوجرانا لدفع 50 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته.