أخبار برشلونة اليوم: "يويفا" يلاحق البلوجرانا .. وبيير إيميريك أوباميانج مرشح للعودة!

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الخميس 23 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 23 مارس 2023:

تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة جديدة، فيما يخص القضية المشهورة بـ"قضية نجريرا"، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بفتح التحقيق في تلك القضية.

وكان المدعي العام في إسبانيا، قد فتح تحقيقًا في تلقي شركة لنيجريرا أمولًا من نادي برشلونة، من أجل الحصول على المشورة أثناء تواجده كنائب لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني.

وأشار "يويفا" عبر بيان رسمي نشره إلى أنه وفقًا للمادة 31 (4) من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم تعيين مفتشي الاتحاد الأوروبي للأخلاقيات والتأديب، لإجراء تحقيق بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي من جانب برشلونة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن المغربي إلياس أخوماش لن يجدد عقده مع برشلونة، وهو ما جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

التقرير أشار إلى أن أندية آرسنال وليدز يونايتد من إنجلترا، وميلان الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، من بين الأندية المهتمة باللاعب.

إلا أن التقرير أكد أن الثنائي الإنجليزي هو الذي يقود حاليًا سباق التعاقد مع أخوماش.

أعلن بويان كريكيتش نجم نادي برشلونة السابق، وأحد أبرز مواهب "لا ماسيا" في الألفية الثالثة، عن اعتزال كرة القدم نهائيًا.

كريكيتش، البالغ من العمر 32 عامًا، كان يلعب مؤخرًا في صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني، وقرر إنهاء مسيرته مع كرة القدم.

برشلونة أقام احتفالًا لكريكيتش يوم الخميس، شهد تواجد جوان لابورتا رئيس النادي، وجيرارد بيكيه زميله السابق في "البلوجرانا".

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن بيير إيميريك أوباميانج قد يعود من جديد إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل، لكن ذلك يتوقف على ما سيفعله تشيلسي الإنجليزي باللاعب الجابوني.

تشيلسي يفكر جديًا في فسخ عقد أوباميانج بعد احتفاله مع لاعبي برشلونة بالفوز بالكلاسيكو، خاصة وأن اللاعب لا يشارك في الأساس مع "البلوز".

إلا أن امتلاك برشلونة لعدد كبير من اللاعبين في خط الهجوم، والمشاكل التي يعاني منها النادي في اللعب المالي النظيف، قد تعرقل عودة أوباميانج إلى "كامب نو".