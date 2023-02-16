أخبار برشلونة اليوم: والد ليونيل ميسي يثير الشكوك .. وجوليان ألفاريز يدخل اهتمامات "البلوجرانا"

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الخميس 16 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 16 فبراير 2023:

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن رغبة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في التعاقد مع قلب دفاع يلعب بالقدم اليسرى، بالنظر إلى عدم وجود لاعب يتمتع بهذه الصفة في صفوف "البلوجرانا" حاليًا.

التقرير أشار إلى وجود مرشحين أساسيين يعجبان تشافي، هما الفرنسي إيفان نديكا مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني، وإينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أكد أن برشلونة نجح في إتمام التعاقد مع الظهير المكسيكي جوليان أراوخو لاعب نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

أراوخو سيوقع عقدًا مع برشلونة حتى يونيو 2026، بينما سيحصل النادي الأمريكي على أربعة ملايين يورو نظير إتمام الصفقة.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن خورخي، والد ووكيل ليونيل ميسي، قد عقد اجتماعًا أمس الأربعاء مع لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وهو الاجتماع الأول من نوعه بين ممثلي ميسي وناديه الذي ينتهي تعاقده معهم بنهاية الموسم الحالي.

وتزايدت الشكوك لدى إدارة باريس سان جيرمان بعدم التوصل إلى اتفاق، بعد وصول خورخي بعد اجتماعه مع كامبوس إلى برشلونة المدينة التي كان ميسي ملكها وغادرها وهو الهداف التاريخي لبرشلونة، وصول خورخي أثار الشكوك عن إمكانية فتح قنوات اتصال جديدة مع فريقه القديم.. (طالع التفاصيل)

صحيفة "Fichajes" الإسبانية ادعت أن برشلونة يدرس التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يراه خليفة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الخط الأمامي.

التقرير أشار إلى أن برشلونة يرغب في التعاقد مع ألفاريز في حالة توقيع عقوبات على مانشستر سيتي بشأن مزاعم خرق قواعد اللعب المالي النظيف، واضطرار النادي الإنجليزي إلى بيع بعض لاعبيه.

ويأمل برشلونة أن يتمكن من التعاقد مع ألفاريز لقيادة هجوم الفريق خلال العقد القادم.