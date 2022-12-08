أخبار برشلونة اليوم: مستقبل دي يونج في أمان .. وتحديد مصير كيسييه

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022:

في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أكد جوردي كرويف المستشار الرياضي لنادي برشلونة أن فرينكي دي يونج نجم وسط الفريق ليس للبيع.

تصريحات كرويف جاءت لتُنهي التكهنات بشأن مستقبل دي يونج، رغم رغبة برشلونة سابقًا في التخلص من الهولندي الدولي لتحسين الوضع الاقتصادي للنادي.

كرويف أشاد برغبة دي يونج في البقاء مع برشلونة والوفاء الذي أظهره للنادي، وأنه أحد اللاعبين الذين تعشقهم جماهير "البلوجرانا".

رغم رغبة نادي روما الإيطالي في التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، إلا أن النادي الكتالوني ليس مستعدًا للتخلي عن خدماته في يناير المقبل.

فابريزيو رومانو أكد أن جوردي كرويف المستشار الرياضي لبرشلونة أكد أن النادي ليس مستعدًا لبيع ديباي.

ورغم خروج ديباي بشكل شبه كامل من خطط برشلونة، إلا أن النادي متمسك باستمرار اللاعب.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة اختار التعاقد مع الأرجنتيني خوان فويث لاعب نادي فياريال لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وعلى الرغم من أن عقد فويث مع فياريال يمتد حتى 2026، إلا أن برشلونة مستعد للمخاطرة والدخول في مفاوضات مع "الغواصات الصفراء" للتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

جوردي كرويف أكد أيضًا أن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه لن يرحل عن برشلونة.

وقال كرويف: "لا نخطط لبيع فرانك كيسييه، واللاعب هو الآخر لا يرغب في الرحيل".

لاعب الوسط لم يتمكن بعد من الاستقرار في برشلونة، ويحاول نادي توتنهام الإنجليزي ضمه إلى صفوفه في يناير المقبل.