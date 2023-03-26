أخبار برشلونة اليوم: ليدز يونايتد مهتم باستعادة رافينيا .. وتشيلسي يريد عبد الصمد الزلزولي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأحد 26 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 26 مارس 2023:

موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أكد أن برشلونة قد يضطر إلى بيع عدد من لاعبيه في الصيف المقبل، من أجل الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

أحد اللاعبين الذين تحدثت عنهم الموقع كان البرازيلي رافينيا، حيث أشار إلى أن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، فريقه السابق، يراقب الوضع عن كثب.

وسيحاول ليدز يونايتد التحرك من أجل التعاقد مع رافينيا إذا سنحت الفرصة لذلك.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن إنتر الإيطالي يفكر في التحرك والتعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم تشيلسي الإنجليزي في الصيف المقبل.

أوباميانج مرشح للخروج من تشيلسي في الصيف المقبل، وسط تقارير تؤكد أنه سيعود من جديد إلى برشلونة.

لكن التقرير الإيطالي أكد أن إنتر يفكر في التحرك سريعًا لإقناع أوباميانج بارتداء قميص "النيراتزوري" بداية من الصيف المقبل.

نفى الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات الأنباء التي تحدثت عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع أليخاندرو جريمالدو ظهير نادي بنفيكا البرتغالي في الصيف المقبل.

عقد جريمالدو مع بنفيكا ينتهي بنهاية الموسم الحالي، واللاعب يبحث عن فريق جديد بالفعل، ورغم خروج تقارير تؤكد اهتمام برشلونة بخريج أكاديمية "لا ماسيا" إلا أن رومانو نفاها بشكل قاطع.

رومانو أشار إلى أن برشلونة يشعر أن مركز الظهير الأيسر يضم بالفعل عددًا كافيًا من اللاعبين في الوقت الحالي، بتواجد أليكس بالدي وجوردي ألبا، وماركوس ألونسو.

صحيفة "fichajes" الإسبانية أكدت أن تشيلسي الإنجليزي يراقب وضعية المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة المعار في الموسم الحالي إلى نادي أوساسونا.

ويقدم الزلزولي أداءً مميزًا في الدوري الإسباني رفقة أوساسونا، وجذب أنظار تشيلسي بالإضافة إلى نادي نوتنجهام فورست، ونادي ريال بيتيس.