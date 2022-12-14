أخبار برشلونة اليوم: غموض حول بوسكيتس .. وصراع إنجليزي على توريس

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022:

تسود حالة من الغموض حول مستقبل سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة مع "البلوجرانا" وسط تضارب التقارير بشأن مصيره.

برنامج "El Chiringuito" كشف عن رغبة بوسكيتس في الرحيل عن برشلونة في يناير المقبل من أجل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

لكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أن برشلونة يتوقع أن يواصل بوسكيتس مع النادي حتى نهاية عقده في الصيف المقبل، وبعدها سيحدد اللاعب مستقبله، سواء بالتجديد لموسم آخر مع "البلوجرانا" أو الرحيل.

النسخة البرازيلية من "جول.كوم" تؤكد أن برشلونة مستعد لتقديم 50 مليون يورو للحصول على خدمات إستيفاو لاعب وسط نادي بالميراس البرازيلي.

إستيفاو، البالغ من العمر 15 عامًا، يجذب أنظار عدد من الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومع زيادة الاهتمام بضم المراهق البرازيلي، فإن بالميراس يفكر في وضع شرط جزائي في عقد إستيفاو بقيمة 50 مليون يورو، وهو الرقم الذي يبدو برشلونة مستعدًا لدفعه.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يراقب آلان فاريلا لاعب وسط نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث يرى أنه قادر على أن يكون خليفة سيرجيو بوسكيتس في النادي الكتالوني.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يعد من خريجي أكاديميات برشلونة في الأرجنتين، وهناك حالة من الإعجاب بخدماته في النادي الكتالوني.

ومع اقتراب عقد سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة من نهايته، فإن النادي الكتالوني مستعد للتعاقد مع فاريلا، حيث تؤكد التقارير أن بوكا جونيورز سيطلب 20 مليون يورو للتخلي عنه.

صحيفة "بيلد" الألمانية تؤكد وجود صراع بين آرسنال وتوتنهام من أجل التعاقد مع فيران توريس جناح برشلونة.

ويرغب الناديان في تحسين خط الهجوم لديهما، ووضعا فيران توريس ضمن قائمة أهدافهما بالفعل.

آرسنال ارتبط من قبل بالتعاقد مع توريس، ويبدو أن "الجانرز" يواصل اهتمامه باللاعب، بينما توتنهام ظهر كمرشح محتمل لضم اللاعب الذي لم يجد نفسه بعد مع برشلونة.