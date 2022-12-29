أخبار برشلونة اليوم: صفقة موكوكو تقترب .. وعودة لخيار نجم البرتغال

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022:

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عن اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد مع يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

برشلونة يرغب في استغلال انتهاء عقد موكوكو مع بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الحالي، والتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ويعد موكوكو أصغر لاعب في تاريخ منتخب ألمانيا يشارك في كأس العالم، ويبدو أن المستقبل أمامه سيكون مشرقًا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن رغبة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في تجديد عقد سيرجي روبيرتو، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويرى تشافي أن تجديد عقد روبيرتو يعد أولوية قصوى بالنسبة له، وأن اللاعب سيدخل خططه بشكل مستمر.

وحسب التقرير، فإن إدارة برشلونة مستعدة لتلبية طلب تشافي، ووضعت روبيرتو ضمن اللاعبين الذي ستحاول تجديد عقودهم في الأشهر القليلة القادمة.

قرر سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، إعادة التفكير في مستقبله، بعد سلسلة من المحادثات مع المدرب تشافي هيرنانديز.

عقد بوسكيتس مع برشلونة ينتهي في يونيو القادم، والمؤشرات كلها كانت تتجه نحو انتقاله إلى الدوري الأمريكي وبالتحديد نادي إنتر ميامي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن بوسكيتس كان يخطط للانتقال إلى الولايات المتحدة مع صديقه ليونيل ميسي، لكن قرار الأرجنتيني بالبقاء مع باريس سان جيرمان لمدة موسم آخر على الأقل تسبب في تغيير خططه. (اقرأ التفاصيل)

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة اقترب جدًا من التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيش لاعب خط وسط نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

نيفيش يعد هدفًا قديمًا لبرشلونة، حيث حاول النادي الكتالوني التعاقد معه في أكثر من مناسبة، لكن يبدو أن الأمور تقترب من الحسم هذه المرة.