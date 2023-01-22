أخبار برشلونة اليوم: زياش يريد "البلوجرانا" .. وصدمة من بوروسيا دورتموند

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأحد 22 يناير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 22 يناير 2023:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن المغربي حكيم زياش جناح نادي تشيلسي الإنجليزي عرض خدماته على نادي برشلونة، في ظل رغبته في الرحيل عن ملعب "ستامفورد بريدج".

برشلونة يبحث عن مهاجم جديد بعد رحيل الهولندي ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد، ومع شعور زياش بالإحباط من عدم مشاركته بشكل منتظم مع تشيلسي، فإن المغربي يفكر في الانتقال إلى "كامب نو".

ورغم عدم وجود اهتمام بالحصول على خدمات زياش من أي نادٍ كبير، إلا أن نجم منتخب المغرب يحلم باللعب مع برشلونة.

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أن برشلونة أخفق في سعيه للتعاقد مع الكرواتي جوزيب يورانوفيتش ظهير نادي سلتيك الاسكتلندي.

رومانو أكد أن يورانوفيتش اقترب من الانتقال إلى نادي أونيون برلين الألماني بعقد يمتد حتى صيف 20270.

وقدم يورانوفيتش أداءً مبهرًا في كأس العالم 2022 رفقة منتخب كرواتيا، وساعد منتخب بلاده على حصد الميدالية البرونزية في مونديال قطر، ليجذب الكثير من الأنظار.

موقع "90min" الإنجليزي أكد أن فرانك كيسييه لاعب وسط برشلونة رفض عرضًا من تشيلسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

التقرير أشار إلى أن تشيلسي يريد التعاقد مع كيسييه لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، إلا أن اللاعب يفضل البقاء في برشلونة للقتال على مركزه.

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن تجديد عقد مهاجمه الشاب يوسوفا موكوكو حتى صيف 2026.

تجديد موكوكو مع بوروسيا دورتموند مثل ضربة كبرى لمساعي برشلونة في ضم اللاعب بصفقة انتقال حر مع نهاية الموسم الحالي، حيث قاد تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" شخصيًا محاولات ضم اللاعب.