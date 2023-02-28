أخبار برشلونة اليوم: خيار جديد لدعم الظهير الأيمن .. وصدمة بسبب خوليان ألفاريز

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023:

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن وجود رغبة لدى نادي برشلونة في التعاقد مع البلجيكي توماس مونييه ظهير نادي بوروسيا دورتموند.

برشلونة يرغب في دعم مركز الظهير الأيمن، الذي يعد مصدر صداع حقيقي بالنسبة إلى تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

ورغم أن مونييه ليس الخيار الأول بالنسبة لبرشلونة لدعم هذا المركز، إلا أنه يعد هدفًا منطقيًا للنادي في الوقت الحالي بالنظر إلى أن عقده مع بوروسيا دورتموند ينتهي في صيف 2024، وهو ما يجعل رحيله أسهل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن وجود رغبة لدى نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي في التعاقد مع المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح برشلونة الشاب.

الزلزولي يلعب خلال الموسم الحالي مع نادي أوساسونا على سبيل الإعارة من برشلونة، من أجل الحصول على دقائق لعب مناسبة تسمح بتطوره.

التقرير أشار إلى أن أولوية الزلزولي في الوقت الحالي هي الاستمرار مع برشلونة، لكن كل شيء سيتوقف على العرض المقدم من النادي الإنجليزي، خاصة مع وضعية برشلونة المالية الحساسة.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني حدد مبلغ 80 مليون يورو للتخلي عن المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو.

برشلونة يرى أن موكوكو هو اللاعب المثالي لخلافة روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم، وحاول بالفعل التعاقد معه قبل تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند.

وبالنظر إلى القيمة المرتفعة التي يطلبها بوروسيا دورتموند للتخلي عن نجمه الشاب، فإن برشلونة يواجه أيضًا منافسة من بايرن ميونخ على خدمات موكوكو، وهو ما يزيد الأمور تعقيدًا.

كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عن قيام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بتقديم عرض إلى الأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم الفريق لتمديد عقده حتى 2028، مع تحسين شروط العقد.

ألفاريز يعد هدفًا رئيسيًا بالنسبة إلى برشلونة، الذي يسعى إلى التعاقد مع الأرجنتيني لقيادة خط الهجوم في المستقبل القريب، لكن يبدو أن مانشستر سيتي متمسك باستمراره لأطول فترة ممكنة.

رومانو أشار إلى أن ألفاريز لم يقرر بعد توقيع العقد الجديد مع مانشستر سيتي، وأن الأمور ستتضح في هذا الشأن خلال مارس المقبل.