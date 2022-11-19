أخبار برشلونة اليوم: حرب مع ريال مدريد.. وليفاندوفسكي لا يفكر في ميسي

تعرف على أخبار برشلونة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022، وما هي الأجواء المحيطة بالنادي الملكي ولاعبيه قبل كأس العالم وتحركات البلوجرانا في الميركاتو؟

يطمح جمهور برشلونة لوصول لاعبيه من كأس العالم خالين من أي إصابات وهم الذين اكتووا بنيران الغيابات في الفترة الأولى من الموسم وكلفهم ذلك الخروج من دوري أبطال أوروبا.

كذلك تبرز حرب جديدة بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد على لاعب من نجوم بايرن ميونخ.

عقوبة روبرت ليفاندوفسكي أيضًا ملف يشغل البولندي وأنصار برشلونة وقد تطرق الهداف المرموق بنفسه إلى الأمر.

التقرير التالي يقدم لكم أخبار برشلونة اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 في سوق الانتقالات وأبرز ما يحيط بالنادي الكتالوني من ملابسات.

أخبار برشلونة اليوم 19 نوفمبر 2022 "19-11-2022"

ذهب بنجامين بافارد مدافع بايرن ميونخ إلى قطر للمشاركة في كأس العالم مع فرنسا، بعدما أوضح للنادي الألماني رغبته في الرحيل بأقرب فرصة ممكنة.

اللاعب عقده ينتهي مع بايرن في عام 2024 ولا ينوي التوقيع على عقد جديد مع البافاري، لذلك تم عرضه للبيع بدلًا من دخوله العام الأخير من عقده وخسارته بالمجان.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن برشلونة قام بالتواصل مع معسكر اللاعب تمهيدًا لضمه، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن بفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

أعرب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، عن شعوره بالغضب تجاه العقوبة الموقعة عليه بسبب طرده أمام أوساسونا بالدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي المتواجد حاليًا مع بولندا في قطر للمشاركة في كأس العالم، تحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية حول عقوبته الأخيرة، وكذلك أبدى رأيه في مواجهة ليونيل ميسي بالمونديال.

وقال المهاجم المخضرم في تصريحاته:"إنها عقوبة مفرطة وشديدة للغاية ومدة الغياب طويلة جدًا".