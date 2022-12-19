أخبار برشلونة اليوم: تغيير مفاجئ في خطط دي يونج .. ورحيل بوسكيتس

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022:

في تغيير درامي ومفاجئ في مستقبل الهولندي فرينكي دي يونج، كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن لاعب وسط برشلونة يفكر جديًا في الرحيل عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

الصحيفة أشارت إلى أن اللاعب تواصل مع مواطنه إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، وأبلغه بأن سيكون سعيدًا بالانتقال إلى "أولد ترافورد" بنهاية الموسم الحالي.

التقرير أكد أن دي يونج يشعر بالسوء من المعاملة التي يتلقاها من إدارة برشلونة، مما سيجعله يضغط من أجل الرحيل في الصيف المقبل.

صحيفة "El Desmarque" الإسبانية كشفت أن برشلونة ليس النادي الإسباني الوحيد المهتم بالحصول على المغربي عز الدين أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي.

أوناحي جذب الأنظار بشدة مؤخرًا بسبب مستواه المذهل رفقة منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022.

الصحيفة أكدت أن أتلتيكو مدريد وإشبيلية قررا دخول سباق التعاقد مع نجم الوسط المغربي، الذي يراقبه برشلونة عن كثب.

وإلى جانب أندية إسبانيا، فإن أوناحي يجذب أيضًا أنظار إنتر الإيطالي، وليستر سيتي الإنجليزي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن الفرنسي نجولو كانتي يضغط بشدة من أجل توقيع اتفاق مبدئي مع برشلونة في يناير المقبل.

الصحيفة أكدت أن كانتي يريد تسوية كل شيء يخص مستقبله واستقراره قبل العودة إلى أرض الملعب، خوفًا من تأثير الإصابات على مستواه.

عقد كانتي مع تشيلسي الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتشير كل التكهنات إلى أنه لن يجدد عقده في ملعب "ستامفورد بريدج".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة قد اتخذ بالفعل القرار النهائي بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني.

الصحيفة أكدت أن بوسكيتس قرر الرحيل عن برشلونة بنهاية عقده في يونيو 2023 من أجل خوض تجربة جديدة في الولايات المتحدة.