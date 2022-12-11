أخبار برشلونة اليوم: تحرك نحو راشفورد .. ومنافسة على كانتي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت عن رغبة برشلونة في التحرك للتعاقد مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا في صفقة انتقال حر.

التقرير أشار إلى أن برشلونة سيتحرك للتعاقد مع راشفورد في صفقة انتقال حر، عندما ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي مؤشرات لتجديد العقد بين الطرفين.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة قرر دخول سوق الانتقالات من أجل التعاقد مع ظهير جديد، وأصبح لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا ضمن خططه.

التقرير أكد أن شاو أصبح على رادار برشلونة، خاصة وأن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

موقع "90min" الإنجليزي كشف عن رغبة نادي وست هام يونايتد في التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة.

المهاجم الهولندي خرج بشكل شبه كامل من خطط برشلونة، ورغم تأكيد جوردي كرويف المستشار الرياضي للنادي الكتالوني بأن النادي قرر استمراره حتى يونيو، إلا أنه أصبح أقرب للرحيل من أي وقتٍ مضى.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة قد دخل في مفاوضات مع ممثلي الفرنسي نجولو كانتي من أجل التعاقد معه بصفقة انتقال حر في نهاية الموسم الحالي.

التقرير كشف أن باريس سان جيرمان الفرنسي ينافس برشلونة على خدمات كانتي، مما يجعل الصفقة معقدة حاليًا على النادي الكتالوني.

وقرر برشلونة أن يؤجل الخطوة الأخيرة للتحرك نحو كانتي بناءً على حالته البدنية بعد العودة من الإصابة في يناير المقبل.