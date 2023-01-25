أخبار برشلونة اليوم: تحديد موعد تجديد بوسكيتس .. ومطاردة أسينسيو مستمرة

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 25 يناير 2023:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن نادي برشلونة سيبدأ مفاوضات تجديد عقد سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق بمجرد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2023.

عقد بوسكيتس مع برشلونة ينتهي نهاية الموسم الحالي، وارتبط قائد إسبانيا السابق بعدد من الأندية على رأسها إنتر ميامي الأمريكي.

التقرير أشار إلى أن بوسكيتس يعرف بالفعل رغبة برشلونة، وكل الأطراف تبدو في حالة من الراحة بهذا الشأن، حيث ستنطلق المفاوضات في فبراير المقبل.

حدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة مستقبل الإيفواري فرانك كيسييه، مؤكدًا أنه عنصر هام في فريقه.

ويأتي ذلك بعد ارتباط كيسييه بالرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد ستة أشهر فقط من انضمامه إلى الفريق الكتالوني في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان الإيطالي.

وقال تشافي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "لن أناقش أبدًا رحيل كيسييه، إنه لاعب يعجبني، ويعطينا الكثير من الحلول في المباريات، وهو مهم جدًا لنا".

تحدث الفرنسي ليليان تورام، نجم برشلونة السابق، عن فكرة انتقال نجله ماركوس، مهاجم نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، إلى النادي الكتالوني.

تورام قال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إذا أعطيتني العقد سوف أوقعه على الفور، لكن الشيء المهم هو أن يواصل ماركو النمو كلاعب كرة قدم".

وأضاف: "أريد الأفضل لأولادي، وانتقال ماركوس للعب مع برشلونة سيكون حلمًا".

يذكر أن عقد ماركوس تورام مع بوروسيا مونشنجلادباخ ينتهي نهاية الموسم الحالي، وتطارده عدد من الأندية على رأسها تشيلسي الإنجليزي.

صحيفة "سبورت" أكدت أن برشلونة لن يتوقف عن محاولة التعاقد مع ماركو أسينسيو مهاجم غريمه ريال مدريد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويرغب تشافي في التعاقد مع ماركو أسينسيو، حيث يرى أنه سيقدم إضافة هائلة للقوة الهجومية في برشلونة.

التقرير أشار إلى أن برشلونة تواصل مع وكيل أعمال أسينسيو، من أجل الإسراع في التوقيع على اتفاق مبدئي معه، قبل توصل ريال مدريد لاتفاق معه بشأن التجديد.