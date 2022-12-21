أخبار برشلونة اليوم: تجديد عقد ديمبيلي .. وبيع فاتي!

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يرغب في استمرار الفرنسي عثمان ديمبيلي في صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة، ولذلك سيقدم النادي له عرضًا لتجديد عقده.

ديمبيلي يحظى بدعم هائل من إدارة برشلونة على كافة المستويات، وينوي النادي جعله أحد أهم الرموز في الفريق وتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

صحيفة "سبورت" كشفت عن نية نادي نيوكاسل الإنجليزي في التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة، في ظل بحث النادي الإنجليزي عن مهاجم جديد.

عقد ديباي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكنه لا يرغب في مغادرة "كامب نو" في منتصف الموسم.

إلا أن نيوكاسل يرى أن عرضًا تتراوح قيمته بين 10 إلى 15 مليون يورو يمكن أن يقنع برشلونة ببيع اللاعب، ويأمل النادي الإنجليزي أن ينجح في إقناع ديباي بالعودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي.

البرازيلي رافينيا تعرض لموقف غريب أثناء محاولة العودة إلى برشلونة. (اقرأ التفاصيل)

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة لم يعد يرى أن أنسو فاتي لاعب محوري في قائمة الفريق، وينوي بيعه في أسرع وقت ممكن.

التقرير أشار إلى أن فاتي، والذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة ليونيل ميسي، لم يتمكن من الارتقاء إلى هذه المكانة بسبب الإصابات.

وسيكون برشلونة مرحبًا ببيع أنسو فاتي إذا ما وصله عرض بقيمة 80 مليون يورو من الأندية المهتمة بخدماته.