أخبار برشلونة اليوم: باريس سان جيرمان يحاول خطف رونالد أراوخو .. وسيرجيو بوسكيتس ينتظر عرض التجديد

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 27 فبراير 2023:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ينوي تقديم 90 مليون يورو لمحاولة إغراء برشلونة بالتخلي عن مدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو في الصيف المقبل.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى تقوية خط دفاعه في الصيف المقبل بالتعاقد مع بعض المدافعين الواعدين، من أجل استبدال سيرخيو راموس وماركينيوس.

ويرى باريس سان جيرمان أن أراوخو سيكون الخيار المثالي للقيام بذلك على المدى القصير.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة يقود حاليًا سباق التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس نجم وسط نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ويجذب تيليمانس أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، خاصة وأن عقده مع ليستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أكد أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الغيني نابي كيتا لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي.

عقد نابي كيتا مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكنه عانى من مشاكل بدنية متلاحقة منذ انضمامه إلى "الريدز" في صيف 2018، ليشارك في 84 فقط بالدوري الإنجليزي منذ ذلك الوقت.

رومانو أشار إلى أن برشلونة يفكر في كافة اللاعبين المتاحين للانتقال المجاني في الصيف المقبل، لكن في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات متقدمة مع نابي كيتا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن سيرجيو بوسكيتس ينتظر وضوح موقف برشلونة بشأن مستقبله، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة يرغب في تجديد عقد بوسكيتس لمدة عام إضافي، واللاعب ينتظر تحرك الإدارة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.