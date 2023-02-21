أخبار برشلونة اليوم: أنسو فاتي يؤكد رغبته في البقاء .. وتحرك لضم نجم مانشستر سيتي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023:

أجرى أنسو فاتي مقابلة مع قناة "Jugones" الإسبانية أكد خلالها على رغبته في الاستمرار مع برشلونة، رغم وجود شكوك بشأن مستقبله.

وقال فاتي عن اهتمام أندية الدوري الإنجليزي بالتعاقد معه: "عقدي مع برشلونة ممتد حتى يونيو 2027، وأتمنى أن أبقى هنا للعديد من السنوات".

شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت أن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي يرغب في الحصول على خدمات إلياس أخوماش جناح برشلونة الشاب بصفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا ليس مقتنعًا بعد بتجديد عقده مع برشلونة، والانتقال إلى الدوري الإنجليزي قد يكون هدفه القادم.

موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أكد أن برشلونة يفكر جديًا في التحرك للتعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح نادي يوفنتوس الإيطالي.

عقد دي ماريا مع يوفنتوس ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد اللاعب بعد عقده مع فريق "السيدة العجوز".

ورغم رغبة دي ماريا في العودة من جديد إلى نادي روزاريو سنترال في بلاده، إلا أنه قد يحب فكرة الانتقال إلى برشلونة لمدة موسم أو موسمين.

موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أكد على رغبة برشلونة في التعاقد مع الإسباني رودري نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف المقبل، ليكون بديل سيرجيو بوسكيتس قائد "البلوجرانا".

عقد بوسكيتس مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يقرر بعد مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل إلى نادٍ جديد.

ويرى برشلونة أن رودري هو البديل المثالي ليحل محل بوسكيتس، ويشير التقرير إلى أن مانشستر سيتي سيطلب 85 مليون يورو للتخلي عن نجمه الإسباني.