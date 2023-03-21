أخبار برشلونة اليوم: اهتمام بالتعاقد مع نجم باير ليفركوزن .. وحلم عودة ليونيل ميسي يقترب

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023:

شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية أكدت أن برشلونة تواصل مع محيط فلوريان فريتز نجم باير ليفركوزن لمعرفة مخططاته بشأن مستقبله، وإذا ما كان يحب الانضمام إلى "البلوجرانا".

التقرير في الوقت نفسه استبعد إتمام الصفقة في صيف 2023، حيث أن فريتز لا يريد التفكير في الخطوة المقبلة في مسيرته إلا بعد خوض منافسات بطولة يورو 2024.

صحيفة "relevo" الإسبانية أكدت أن برشلونة مهتم بالاحتفاظ بخدمات النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي بعد المستوى الرائع الذي يقدمه خلال فترة الإعارة رفقة أوساسونا خلال الموسم الحالي.

تقارير سابقة أشارت إلى أن أتلتيكو مدريد مهتم بالدولي المغربي، إلا أن الصحيفة الإسبانية شددت على أن برشلونة قد يفكر في بيع الزلزولي إذا وصل عرض مميز للتعاقد معه من أحد أندية الدوري الإنجليزي.

موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي أكد أن برشلونة قد دخل سباق التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي روما.

ديبالا تمكن من العودة إلى أفضل مستوياته في روما تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، وتراقبه عدة أندية كبرى وعلى رأسها برشلونة ومانشستر يونايتد.

عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مع روما يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 12 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يراه برشلونة مثاليًا للتعاقد مع لاعب بموهبة ديبالا.

عدة تقارير صحفية فرنسية أكد أن باريس سان جيرمان يواجه صعوبات في تجديد عقد ليونيل ميسي مع الفريق، مما أنعش آمال برشلونة في استعادة نجمه السابق.

التقارير أشارت إلى أن جوان لابورتا رئيس برشلونة كان يعمل خلف الكواليس من أجل استعادة ميسي إلى "كامب نو" منذ خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا.

ومع هجوم جمهور باريس سان جيرمان على ميسي بسبب راتبه الكبير، ومعارضة تجديد عقده، فإن حلم عودة ميسي إلى برشلونة قد أصبح قريبًا من التحقق بالفعل.