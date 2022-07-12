أخبار برشلونة اليوم: المنافسة تشتد على مارتينيلي .. وتوتنهام يريد كيسييه

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022:

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت أن نادي ميلان قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح نادي آرسنال الإنجليزي.

مارتينيلي تألق بشكل ملحوظ مع آرسنال في الموسم الحالي، ومع استمرار التألق مع البرازيل في كأس العالم 2022، فقد جذب أنظار عدد من الأندية، وعلى رأسها برشلونة.

وسيواجه برشلونة منافسة شرسة من ميلان للتوقيع مع البرازيلي الذي يمتد عقده مع آرسنال حتى صيف 2024.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت عن اقتراب روما الإيطالي من إتمام التعاقد مع هيكتور بيليرين ظهير برشلونة.

بيليرين لم يحصل على الكثير من وقت اللعب منذ انضمامه إلى برشلونة في الصيف الماضي، ومع حقيقة أن عقده ينتهي في صيف 2023، فإن رحيله عن "كامب نو" أصبح أقرب.

التقرير أشار إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما معجب بقدرات بيليرين ويرى أنه سيكون مفيدًا لخططه في النادي الإيطالي.

صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية أكدت أن نادي ميلان مستعد لتفعيل بند الشراء في عقد إعارة الأمريكي سيرجينيو ديست من برشلونة.

ديست يلعب معارًا لمدة موسم من برشلونة إلى ميلان، لكنه لم يتمكن من اختراق التشكيل الأساسي للنادي الإيطالي خلال النصف الأول من الموسم.

إلا أن مستوى ديست خلال كأس العالم 2022 مع منتخب الولايات المتحدة حفز ميلان لشراء اللاعب بعقد دائم بتفعيل بند الشراء في عقده، والذي يبلغ 20 مليون يورو.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن اهتمام توتنهام الإنجليزي بالتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط برشلونة.

النادي اللندني يريد أن يتعاقد مع كيسييه بعقد إعارة مع خيار شراء، وتواصل مع برشلونة بشكل مباشر.

لكن برشلونة لا يرغب في التخلص من كيسييه قبل العثور على بديل مناسب.