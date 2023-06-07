أخبار برشلونة اليوم: السعودية وكتالونيا تغلقان الأبواب أمام ميسي.. وأمريكا تفتح ذراعيها!

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تنتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني أمورًا كثيرًا من قبل النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بكل الوسائل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

لكن رغم ذلك، عادت الآمال بقوة خلال الآونة الأخيرة حول عودة محتملة للنجم الأرجنتيني إلى ناديه الذي مكث بين صفوفه 17 عامًا لاعبًا في صفوف الفريق الأول.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023:

فتح نجم برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه النار على إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوان لابورتا، في ظل التداعيات الاقتصادية لمسألة تسجيل اللاعبين والتعاقد مع نجوم جدد في مقدمتهم ليونيل ميسي.

وقال بيكيه في تصريحات لبرنامج "أفتر ليج" الحواري: "أنا فخور بسبب أنني رحلت كي أفسح المجال للنادي اقتصاديًا من أجل القيام بتعاقدات جديدة".

لكنه استطرد: "ولكننا جميعًا رحلنا -قادة الفريق- ولا يزال برشلونة غير قادر على جلب صفقات جديدة، أتساءل حقًا من يجب أن يرحل الآن!".(طالع التفاصيل)

بينما كان يتحدث الجميع خلال الأيام الماضية عن الفارق الكبير بين العرض السعودي ونظيره الأمريكي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قفز نادي إنتر ميامي خطوات في السباق نحو ليو.

الأرجنتيني حاليًا متاح كصفقة مجانية، وأمامه ثلاثة خيارات إما الهلال السعودي أو إنتر ميامي الأمريكي ويلحق بهم صاحب العرض الأضعف برشلونة، لكن صحيفة "The Athletic" كشفت عن تطورات هائلة في المفاوضات الأمريكية. (طالع التفاصيل)

يبدو أن توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ متمسك بشدة بالتعاون مع رافينيا جناح برشلونة، بعد فشله في التعاقد مع اللاعب الصيف الماضي، أثناء تدريبه لنادي تشيلسي.

بعد كشف شبكة "سكاي سبورت" النسخة الألمانية، لتفاصيل رغبة بايرن في الحصول على خدمات الجناح البرازيلي، خلال سوق الانتقالات الصيفي لتدعيم هجوم النادي، أوضحت الآن صحيفة "سبورت" الإسبانية تطورات كبيرة في الصفقة. (طالع التفاصيل)

لا يعتقد كارليس ريشاك، لاعب ومدرب برشلونة السابق، أن عودة قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، في هذا التوقيت ستكون موفقة.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الشهر الحالي مع إعلان ناديه عدم تجديد تعاقده، ويبرز اسم برشلونة من بين أبرز المرشحين لإعادة ليو إلى صفوفه بعدما ترك الفريق قبل عامين بسبب أزمة النادي الاقتصادية وعدم قدرته على تجديد عقده. (طالع التفاصيل)