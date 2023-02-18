أخبار برشلونة اليوم: التفريط في موهبة برازيلية.. وأنسو فاتي يشعل لندن!

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم السبت 18 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تنتظر جماهير برشلونة تحركات النادي في سوق الانتقالات المقبلة، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها الرئيس جوان لابورتا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية المعقدة التي تضرب النادي.

على الرغم من تلك الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

لكن في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لم يبرم برشلونة أي تعاقد إلا ببيع الإسباني هيكتور بيليرين والهولندي ممفيس ديباي، ولم يستقدم إلا جوليان أراوخو مؤخرًا على أن يبدأ مسيرته الموسم المقبل.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2023

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم السبت 18 فبراير 2023

لا يزال موقف الدولي الألماني إلكاي جوندوجان غامضًا في الصيف المقبل، حيث سيكون لاعبًا حرًا تمامًا.

برشلونة أحد أهم المهتمين بضم لاعب الوسط الموهوب لكن عليه بداية أن يتخطى مسألة الرواتب والصعوبات المادية التي تواجهه.

الاعترافات تأتي من كل حدب وصوب بوجود تواصل مع جوندوجان، لكن عند الإتمام الرسمي للصفقة ستكون هناك متطلبات أكثر.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن برشلونة كان قريبًا من ضم البرتغالي جواو فيليكس في موسم 2020-2021، لكن وصول البرتغالي إلى متروبوليتانو كان قد تم حسمه أولًا، وثانيًا خطوة تشيلسي الأخيرة لم تكن ممكنة بالنسبة للكيان الكتالوني وسط الخيارات الصعبة التي تواجه النادي ماديًا في الوقت الراهن.

تلف حالة من الغموض مصير الإسباني أنسو فاتي موهبة برشلونة والذي حصل على الرقم 10 خلفًا لليونيل ميسي في البلوجرانا.

أنسو فاتي يجذب أنظار عملاقين كبيرين هما توتنهام وآرسنال، وضعيته المعقدة الصيف المقبل وسعي برشلونة لعمل صفقة بيع كبيرة لأحد نجومه قد يدفعه للرحيل.

موهبة برازيلية جديدة تخطف الأضواء وتجذب أنظار كبار العالم، تتمثل في اللاعب الأعسر الموهوب أنخيلو جابرييل البالغ من العمر 18 عامًا.

اللاعب عرض على برشلونة في وقت سابق، ولم يبد به اهتمامًا كبيرًا، خصوصًا أن ممثليه لم يرضوا بخطوة اللعب مع الأكاديمية لحين التسجيل الرسمي في كشوف النادي.

المفاضلة الآن تصب لمصلحة الدوري الإنجليزي، وبالأخص بين نيوكاسل ونوتنجهام وسط اهتمام فرنسي من باريس سان جيرمان أيضًا به.