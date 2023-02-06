أخبار برشلونة اليوم: "البلوجرانا" يتأهب لاستغلال أزمة يوفنتوس وخطف ثلاثي الفريق

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 6 فبراير 2023:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن أولوية تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لتدعيم خط الوسط تتمثل في التعاقد مع مارتن زوبيميندي نجم خط وسط نادي ريال سوسييداد في الصيف المقبل.

التقرير أشار إلى أن قيمة زوبيميندي تصل إلى 60 مليون يورو، وهو ما يمثل حجر عثرة في طريق برشلونة للتعاقد مع اللاعب.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى رغبة نادي آرسنال الإنجليزي في التعاقد مع نجم وسط سوسييداد، وهو ما يجعل مهمة برشلونة أكثر تعقيدًا.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الإسباني بريان خيل جناح نادي توتنهام الإنجليزي، والمعار إلى نادي إشبيلية في الموسم الحالي.

اللاعب الإسباني الشاب لم يحصل على دقائق كافية للعب في توتنهام، لينتقل إلى إشبيلية حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وأكد التقرير أن برشلونة يراقب مدى تطور اللاعب، قبل التحرك لطلب التعاقد معه من توتنهام في الصيف المقبل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط نادي تشيلسي الإنجليزي قد ينتقل في نهاية المطاف إلى أتلتيكو مدريد، رغم اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.

عقد كانتي مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لا توجد مؤشرات حول ناديه الجديد، رغم التقارير التي تحدثت عن رغبة اللاعب في الاستمرار مع تشيلسي.

وحتى الآن فإن رغبة تشيلسي ليست واضحة بشأن مستقبل كانتي مع الفريق، مما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد يرحل عن "ستامفورد بريدج" بالمجان.

موقع "توتو يوفي" الإيطالي كشف عن تخطيط برشلونة للتعاقد مع ثلاثة لاعبين من نادي يوفنتوس دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب التقرير، فإن برشلونة سيحاول ضم الصربي دوشان فلاهوفيتش، والثنائي الإيطالي فيديريكو كييزا، ومانويل لوكاتيلي.

وجاء قرار خصم 15 نقطة من يوفنتوس في الموسم الحالي، ليدفع عددًا من نجوم الفريق إلى التفكير في الرحيل عن النادي.

وعلى الرغم من أن برشلونة سيواجه منافسة قوية على الثلاثي المذكور، إلا أن النادي الكتالوني قد ينجح في استقطابهم بالنظر إلى تحسن الفريق بشكل ملحوظ في الموسم الحالي.