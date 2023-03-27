أخبار برشلونة اليوم: "البلوجرانا" مهتم بضم داني أولمو .. وإلكاي جوندوان على أبواب "كامب نو"

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 27 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 27 مارس 2023:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة طلب من داني أولمو الامتناع عن تجديد عقده مع لايبزيج الألماني، وسط اهتمام من النادي الكتالوني بالإسباني الدولي.

التقرير أشار إلى أن برشلونة أجرى محادثات مع ممثلي داني أولمو، وحثه النادي على عدم التوقيع على تمديد عقده مع النادي الألماني، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2024.

وشدد التقرير على أن جوان لابورتا رئيس برشلونة سيتحرك لضم أولمو في صفقة مجانية إذا لم يجدد عقده مع لايبزيج.

في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أكد الكندي جوناثان ديفيد نجم نادي ليل الفرنسي أنه يشجع برشلونة منذ كان طفلًا.

ويجذب جوناثان ديفيد أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ومن المتوقع أن يرحل عن ليل في الصيف المقبل، خاصة وأن سجله التهديفي مع ليل مثير للإعجاب.

فابريتسيو رومانو أكد أن وضعية الأمريكي سيرجينيو ديست ظهير برشلونة المعار إلى ميلان الإيطالي لم تتغير منذ ديسمبر الماضي.

رومانو أكد أن ميلان لا يخطط لتفعيل بند الشراء في عقد إعارة ديست، وأن الأمريكي الدولي سيعود إلى برشلونة لمناقشة مستقبله في نهاية الموسم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن الألماني إلكاي جوندوان سيرحل بشكل مؤكد عن مانشستر سيتي في الصيف المقبل عند نهاية عقده.

التقرير أشار إلى أن برشلونة اتخذ بالفعل خطوات متقدمة في سعيه للتعاقد مع الألماني، وأن "البلوجرانا" سيقدم له عقدًا لمدة موسمين كما يرغب، وهو ما يقرب برشلونة من ضم إلكاي جوندوان.