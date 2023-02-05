أخبار برشلونة اليوم: اتفاق مع مدافع جديد .. وتجدد الأمل في عودة ميسي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأحد 5 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 5 فبراير 2023:

كشف موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي عن توصل برشلونة إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع الفرنسي إيفان نديكا مدافع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

المدافع الفرنسي كان على رادار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، لكن يبدو أن برشلونة تمكن من الحصول على خدماته.

عقد نديكا مع آينتراخت فرانكفورت ينتهي نهاية الموسم الحالي، وسينضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يواصل محاولاته لإغراء سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة بالانضمام له بنهاية الموسم الحالي.

لكن برشلونة لم يفقد بعد الأمل في استمرار بوسكيتس مع الفريق، بعدما أكد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق أن قائد "البلوجرانا" سيقرر مصيره بنفسه لأنه يستحق الإعلان عن قراره في الوقت المناسب له.

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استئناف برشلونة من أجل إتمام صفقة التعاقد مع جوليان أراوخو ظهير نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، حسبما أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو.

برشلونة توصل إلى اتفاق مع النادي الأمريكي واللاعب في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، لكن وصول الأوراق الخاصة بالصفقة بعد 18 ثانية أدى إلى انهيارها.

كشف لويس كامبوس، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، تطورات مفاوضات النادي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده.

وقال ماكبوس في تصريحاته لموقع "telefoot" عن تمديد عقد ميسي: "نحن في نقاش أود أن يشاركنا في هذا المشروع وأن يستمر معنا سأكون سعيدًا إذا تواصل معنا".

تصريحات كامبوس تدحض كافة التقارير التي تحدثت عن توصل باريس سان جيرمان لاتفاق شفهي مع ميسي لتجديد عقده بعد الفوز بكأس العالم، وهو ما يفتح الباب أمام عودة محتملة إلى برشلونة.