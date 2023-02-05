أخبار برشلونة اليوم: اتفاق مع مدافع جديد .. وتجدد الأمل في عودة ميسي

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.
وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.
ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.
فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.
سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021
في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.
أخبار برشلونة اليوم الأحد 5 فبراير 2023:
برشلونة يتفق مع مدافع جديد
كشف موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي عن توصل برشلونة إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع الفرنسي إيفان نديكا مدافع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.
المدافع الفرنسي كان على رادار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، لكن يبدو أن برشلونة تمكن من الحصول على خدماته.
عقد نديكا مع آينتراخت فرانكفورت ينتهي نهاية الموسم الحالي، وسينضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.
إنتر ميامي يواصل الضغط على بوسكيتس
أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يواصل محاولاته لإغراء سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة بالانضمام له بنهاية الموسم الحالي.
لكن برشلونة لم يفقد بعد الأمل في استمرار بوسكيتس مع الفريق، بعدما أكد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق أن قائد "البلوجرانا" سيقرر مصيره بنفسه لأنه يستحق الإعلان عن قراره في الوقت المناسب له.
"فيفا" يرفض استئناف برشلونة للتعاقد مع نجم الدوري الأمريكي
رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استئناف برشلونة من أجل إتمام صفقة التعاقد مع جوليان أراوخو ظهير نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، حسبما أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو.
برشلونة توصل إلى اتفاق مع النادي الأمريكي واللاعب في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، لكن وصول الأوراق الخاصة بالصفقة بعد 18 ثانية أدى إلى انهيارها.
تجدد الأمل في عودة ميسي إلى برشلونة
كشف لويس كامبوس، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، تطورات مفاوضات النادي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده.
وقال ماكبوس في تصريحاته لموقع "telefoot" عن تمديد عقد ميسي: "نحن في نقاش أود أن يشاركنا في هذا المشروع وأن يستمر معنا سأكون سعيدًا إذا تواصل معنا".
تصريحات كامبوس تدحض كافة التقارير التي تحدثت عن توصل باريس سان جيرمان لاتفاق شفهي مع ميسي لتجديد عقده بعد الفوز بكأس العالم، وهو ما يفتح الباب أمام عودة محتملة إلى برشلونة.
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | الوجه الآخر لراموس .. رسام مرهف الحس وينشر موهبته سرًا
- احذر يا دياز من مصير جارديم .. كأس العالم للأندية "مقبرة" مدربين الهلال؟
- الأمير أصبح ملكًا وخطط لهذا الهدف .. ردود أفعال أداء حكيمي أمام تولوز!
- كنو لا يستحق التضحية وبقاء دياز كارثة .. ردود أفعال جماهير الهلال خلال لقاء الوداد
- لا يعرف كيف يسدد وعليه الرحيل .. ردود أفعال أداء صلاح أمام وولفرهامبتون!