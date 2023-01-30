أخبار الهلال | تعافي إيجالو، وخسارة مالية كبيرة بسبب الجمهور

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 30 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 يناير 2023.

الهلال يُغادر اليوم إلى المغرب

تتوجه بعثة الهلال مساء اليوم إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث سيفتتح مشواره في الرابع من فبراير القادم بمواجهة الوداد بطل دوري أبطال إفريقيا.

الفريق أدى مرانه يوم أمس ومن المقرر أن يتواجد اللاعبون في مقر النادي عند الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية ثم يخوضون المران المعتاد قبل التوجه للمطار والسفر على متن طائرة خاصة للمغرب.

إيجالو يتعافى والبريك والفرج في التأهيل

تعافى أوديون إيجالو مهاجم الهلال من الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ وأصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية، وذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

من جانب آخر، أشار حساب الهلال على تويتر إلى أن الثنائي سلمان الفرج ومحمد البريك واصلا يوم أمس برنامجهما التأهيلي تمهيدًا لدخولهما قائمة المباراة الأولى للهلال أمام الوداد في مونديال الأندية.

لجنة الانضباط تُعاقب الهلال

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية على نادي الهلال بقيمة 100 ألف ريال سعودي.

ويعود السبب في ذلك إلى جماهيره وأفعالها خلال مواجهة الفيحاء في نصف نهائي السوبر السعودي، خاصة إلقاء 18 علبة على أرض الملعب.

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Shahid