خاص | الأمل موجود .. إنترناسيونال يتمسك بضم كويلار من الهلال!

هل يوافق الهلال على فكرة التخلي عن كويلار؟

Shahid

مازال يتمسك نادي إنترناسيونال البرازيلي، بفكرة ضم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، على الرغم من رفض الزعيم التخلي عنه حاليًا.

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ورفض نادي الهلال رحيل أي لاعب في صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، باستثناء البرازيلي ماتيوس بيريرا الذي تمت إعارته إلى الوحدة الإماراتي، بسبب عقوبة منعه من قيد لاعبين جدد.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن نادي إنترناسيونال مازالت متمسكًا بضم جوستافو كويلار، ولكن الهلال مرتبط بكأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا.

وأضافت المصادر أن نادي الهلال قد يكون أكثر مرونة خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، من أجل الموافقة على رحيل كويلار إلى الدوري البرازيلي.

ويعد كويلار أحد العناصر الأساسية المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز.

Shahid