أخبار الهلال اليوم | وكيل نجم النصر يوضح حقيقة عرض الزعيم وسلمان الفرج يسخر من تهديد جورج جيسوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ25 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ25 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بعد ارتباط اسمه بالهلال .. حقيقة مساومات نجم النصر ووكيله للموافقة على التجديد

رد مشعل السفاعي، وكيل أعمال النجم الدولي أيمن يحيى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على الأخبار المتداولة بشأن مستقبل اللاعب، ومفاوضات تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

أليكس تيليس وروبن نيفيش يُشعلان صراعًا جديدًا بين النصر والهلال

أشعل روبن نيفيش نجم وسط الهلال وأليكس تيليس ظهير أيسر النصر صراعًا جديدًا بين الناديين في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

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تلميح لفريقه الجديد، عرض زواج و"ألو" جيسوس .. سلمان الفرج يُثير الجدل من جديد

يعيش سلمان الفرج قائد الهلال موسمًا جدليًا في 2023-2024، حيث ارتبط مؤخرًا بالكثير من الأخبار خارج الملعب أكثر من تلك المتعلقة بأدائه دخله. (طالع التفاصيل)

بقيادة جوهرة الهلال ونجم النصر .. تشكيل الأهلي حال تنفيذ طلباته في صيف 2023

على الرغم من الصفقات القوية التي أجراها النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن خالد العيسى رئيس الراقي أعلن خلال تصريحات تلفزيونية، عن أن ناديه طلب لاعبين آخرين ولكن برنامج الاستقطابات لم يستجيب لتلك الطلبات! (طالع التفاصيل)

الأهداف المتوقعة والحقيقية في الدوري السعودي .. فلسفة الهلال وسر قوة النصر وضعف الاتحاد

اختتمت مرحلة الذهاب في دوري روشن السعودي بصدارة الهلال لكل شيء، هو الأعلى نقطًا بـ47 نقطة والأكثر فوزًا بـ15 انتصارًا ودون أي خسارة، وهو كذلك الأقوى هجومًا بـ50 هدفًا ودفاعًا بعدم استقبال أكثر من 9 أهداف، ويُطارده النصر الذي تنقصه مباراة سيخوضها الثلاثاء القادم أمام الاتحاد. (طالع التفاصيل)

تصويت وتمديد .. تغييرات مهمة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تغييرات مهمة ينوي اتحاد كرة القدم السعودي القيام بها بشأن ملف توثيق تاريخ كرة القدم السعودية. (طالع التفاصيل)

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