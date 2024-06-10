أخبار الهلال اليوم | وجهة سلمان الفرج الجديدة وكوليبالي يحذر كيفين دي بروينه

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الإثنين الموافق العاشر من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق العاشر من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

خاص | عرض من الاتحاد لـ"قاهر الهلال" .. والنصر قد يخطف الصفقة

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على حسم صفقة أجنبية "مهمة"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. (طالع التفاصيل)

مشجع الأسبوع | سالم الدوسري .. حين يتحول نجم كرة القدم إلى "سوبر هيرو"

أطلق جول النسخة العربية قبل أسبوعين سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

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لقطة هذا الأسبوع من باكستان، حيث شهدت البلاد لأول مرة استضافة المنتخب السعودي ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأسي العالم 2026 وآسيا 2027، والتي انتهت بفوز الأخضر 3-0. (طالع التفاصيل)

"بطل سعودي كبير" .. الصرامي يُنهي رحلة سلمان الفرج مع الهلال ويكشف وجهته المقبلة!

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن الرحلة الاحترافية لقائد الهلال سلمان الفرج، مع الزعيم، قد وصلت إلى نهايتها، في إشارته لرحيل اللاعب المُتوقع خلال الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)

"بعد كارثة نهائي كأس الملك" .. الهلال يحسم مصير علي البليهي!

توصلت إدارة شركة نادي الهلال، لقرارها النهائي بشأن مستقبل علي البليهي، مدافع فريق الكرة، والذي ينتهي عقده بعد 20 يومًا. (طالع التفاصيل)

"لعب دقيقة واحدة في موسم الثلاثية" .. الهلال يقرب لاعبه من الرحيل بعد رحلة مليئة بالإصابات!

أصبح متعب المفرج، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، قريبًا من مغادرة قلعة الزعيم، بعد رحلة شهدت الكثير من الإصابات للاعب، منذ انتقاله إلى الفريق في يوليو 2019. (طالع التفاصيل)

"الدوري السعودي خالف توقعاتي" .. نجم الهلال يحذر دي بروينه من خدعة "الثلاثية"!

أكد السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، أن ما شاهده في دوري روشن السعودي، خالف ظنونه حول المسابقة، بأن المنافسة ستكون أسهل من غيرها. (طالع التفاصيل)

"الأمر يتوقف على نيمار" .. خطة ماكرة من الهلال تهدد عودة ميشايل إلى البرازيل!

لا يزال مستقبل البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، يشهد الكثير من التطورات، بعدما أصبح اللاعب هو أول المرشحين للرحيل عن صفوف بطل الثلاثية في موسم الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)