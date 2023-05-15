أخبار الهلال اليوم | وجهة إيجالو الجديدة، وكابوس الاتحاد في الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 مايو 2023.

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إيميليانو دياز يحسم موقف سالم الدوسري من مواجهة الاتحاد

يحسم إيميليانو نجل ومساعد رامون دياز موقف سالم الدوسري من مواجهة الاتحاد خلال المران الختامي قبل اللقاء مساء اليوم.

إيميليانو سيتولى تدريب الهلال خلال المباريات الأخيرة من دوري روشن بعد سفر والده إلى الأرجنتين بإذن من الفريق السعودي، وقد غاب الدوسري عن اللقاء السابق للإصابة وسيُحسم موقفه من الكلاسيكو اليوم.

الملز .. كابوس الاتحاد

لم يكن نقل مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد من استاد الملك فهد الدولي للملز إلا بشرى سيئة للفريق الضيف.

الملز يُعد كابوس الاتحاد في العاصمة الرياض، حيث لم يسبق أن حقق الفوز على أرضه أمام الهلال خلال دوري المحترفين، فقد خاض 4 مباريات خسر 3 وتعادل في واحدة فقط.

الهلال نجح في الفوز أعوام م 2009 و2018 و2022، بينما تفادى الاتحاد الخسارة ونجح في التعادل عام 2011.

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