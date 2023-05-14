انتهت مهمة دياز .. مدرب البرازيل السابق يُنافس لويس إنريكي على تدريب الهلال

موسم للنسيان للمدرب الأرجنتيني وضع كلمة النهاية لمسيرته مع الزعيم

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لعب رامون دياز المدير الفني للهلال مباراته الأخيرة بالفعل مع الفريق حين هزم الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية يوم الجمعة الماضي وتُوج بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أكدت المصادر المتابعة وخاصة صحيفة الرياضية أن الإدارة الزرقاء لن تجدد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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الهلال أعلن مساء اليوم منحه الإذن لدياز للعودة إلى بلاده لمتابعة أوضاع نجله المريض، فيما سيتولى نجله إيميليانو مهمة تدريب الفريق في المباريات الخمسة الأخيرة في دوري روشن السعودي، وقد أوضحت الرياضية أن مهمة دياز انتهت بالفعل مع الفريق خاصة مع فشله في الفوز بأي لقب بخلاف كأس الملك.

وأضافت أن الإدارة برئاسة فهد بن نافل ستنظر في ملفات عدد من المدربين العالميين للتعاقد مع أحدهم من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن أبرزهم هو تيتي المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل وكذلك لويس إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا.

الهلال يستعد حاليًا لمواجهة الاتحاد بعد غدٍ الثلاثاء في الرياض ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ولا يمتلك رجال دياز أي فرصة للفوز بلقب الدوري بعدما اتسع الفارق مع المتصدر إلى 13 نقطة مع بقاء مباراة مؤجلة للفريق العاصمي.

يُشار إلى أن الهلال خسر هذا الموسم السوبر السعودي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا بجانب خروجه من حسابات التنافس على دوري روشن السعودي.

Shahid