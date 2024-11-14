أخبار الهلال اليوم | جيسوس يُنقذ المران بالحراس الشباب، وتصرف نيمار ينفي تهمة "الاستهتار" عنه

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 نوفمبر 2024.

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الحراس الشباب يُنقذون تدريبات الهلال

استدعى جورج جيسوس المدير الفني للهلال عددًا من حراس مرمى فريق الشباب في النادي ليتسنى له إقامة التدريب المعتاد، نظرًا لغياب الحراس الثلاثة في الفريق الأول لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية.

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الهلال سيستأنف تدريباته يوم غدٍ بعد توقف دام لـ5 أيام بقرار من المدرب البرتغالي عقب الفوز على الاتفاق في آخر جولات دوري روشن السعودي.

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