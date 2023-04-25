أخبار الهلال اليوم | موقف جانج هيون سو وموسى ماريجا من نهائي آسيا، وسيناريو وحيد لضم ليونيل ميسي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 25 إبريل 2023.
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فحوصات لجانج هيون سو قبل موقعة أوراوا
يخضع الكوري الجنوبي جانج هيون سو لفحوصات طبية جديدة قبل مواجهة فريقه الهلال مع أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا السبت القادم في الرياض.
المدافع كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الاتحاد الأخيرة في نصف نهائي كأس الملك وقد أكدت المصادر الهلالية لصحيفة الرياضية السعودية أن الأمر بسيط ولا يدعو للقلق وليس إلا مجرد كدمة عضلية بسيطة.
تقدم ملفت في حالة المالكي الصحية
عاد عبد الإله المالكي لاعب وسط الهلال إلى الرياض قادمًا من الطائف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، ويُواصل حاليًا العمل ضمن برنامجه التأهيلي بهدف الوصول للجاهزية التامة قبل انطلاق تدريبات فترة الإعداد للموسم الجديد.
وأفادت صحيفة الرياضية أن المالكي لم ينقطع عن تدريباته خلال إجازته في الطائف بل أداها هناك في أحد المراكز المتخصصة، مشيرة إلى أنه أحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامجه العلاجي بعد العملية الجراحية التي أجراها في الرباط الصليبي للركبة.
فحوصات إضافية للاطمئنان على حالة ماريجا
تعرض موسى ماريجا مهاجم الهلال إلى كدمة في ركبته خلال مواجهة الاتحاد الأخيرة في نصف نهائي كأس الملك، وقد أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها اللاعب عدم خطورة الوضع.
الرياضية أفادت أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة للاطمئنان على حالته الصحية تمامًا، وقد نقلت عن مصادر قولها أن الإصابة بسيطة وغير مقلقة.
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