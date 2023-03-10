أخبار الهلال اليوم | موعد عودة عبدالإله المالكي .. وتشكيل لقاء التعاون المتوقع

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق العاشر من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق العاشر من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

استخدام السحر ومُجاملة كريستيانو رونالدو .. نظرية المؤامرة تجتاح الدوري السعودي!

"نظرية المؤامرة" هو ذلك المصطلح الذي يتحدث عن حدث أو موقف، اعتمادًا على مؤامرة لا مبرر لها، وتستخدمه بعض الأندية والمشجعين في الدوري السعودي، لتفسير أي إخفاق يحدث! "اقرأ التفاصيل"

سيارة فارهة وراتب ضخم .. عرض الأهلي الذي لم يقاومه عبدالله عطيف

نجحت إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، في حسم التعاقد مع عبد الله عطيف لاعب وسط نادي الهلال في صفقة انتقال حر، ولكن الصفقة لم تتم إلا بعرض كان مغريًا للغاية. "اقرأ التفاصيل"

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة التعاون

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة التعاون، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وجاء تشكيل الهلال المتوقع للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ناصر الدوسري، جانج هيون سو، علي البليهي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو.

الهجوم: أوديون إيجالو.

عبد الإله المالكي يحتاج 3 أشهر للعودة

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن عبد الإله المالكي لاعب وسط الهلال، يحتاج إلى 3 أشهر، من أجل العودة مرة أخرى إلى الملاعب.

وأكدت الصحيفة على أن المالكي سيعود إلى الرياض قادمًا من قطر، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي للركبة.