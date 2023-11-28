أخبار الهلال اليوم | مفاوضات مع خليفة جورج جيسوس، وعودة سالم الدوسري

بونو سعيد بظهوره الأول في آسيا

أبدى ياسين بونو حارس مرمى الهلال سعادته باستعداده للعب أول مباراة له في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه جاهز تمامًا للقاء.

حارس المرمى المغربي لم يلعب في آسيا هذا الموسم لقرار المدرب جورج جيسوس منح الفرصة للسعودي محمد العويس، إلا أن إصابة الأخير مؤخرًا منحت بونو الفرصة لخوض مباراته القارية الأولى مع الهلال.

اللاعب قال في المؤتمر الصحفي "سعيد جدًا بمباراتي الأولى مع الهلال في آسيا وبتواجدي في أوزباكستان. نعلم تمامًا أهمية المباراة والفوز، نحن جاهزون تمامًا ونتمنى العودة بالانتصار".