أخبار الهلال اليوم | مفاوضات مع خليفة جورج جيسوس، وعودة سالم الدوسري

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 نوفمبر 2023
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الدوسري يعود للتدريبات الجماعية، ولكن!
شارك سالم الدوسري في التدريبات الجماعية للهلال يوم أمس قبل المواجهة المرتقبة أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا مساء اليوم.
ورغم ذلك، إلا أن تواجد الدوسري في الملعب مساء اليوم لم يُحسم بعد ومن المتوقع حسمه من المدرب جورج جيسوس قبل المباراة مباشرة.
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بونو سعيد بظهوره الأول في آسيا
أبدى ياسين بونو حارس مرمى الهلال سعادته باستعداده للعب أول مباراة له في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه جاهز تمامًا للقاء.
حارس المرمى المغربي لم يلعب في آسيا هذا الموسم لقرار المدرب جورج جيسوس منح الفرصة للسعودي محمد العويس، إلا أن إصابة الأخير مؤخرًا منحت بونو الفرصة لخوض مباراته القارية الأولى مع الهلال.
اللاعب قال في المؤتمر الصحفي "سعيد جدًا بمباراتي الأولى مع الهلال في آسيا وبتواجدي في أوزباكستان. نعلم تمامًا أهمية المباراة والفوز، نحن جاهزون تمامًا ونتمنى العودة بالانتصار".
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