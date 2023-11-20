أخبار الهلال اليوم | مستقبل صالح الشهري، وطلب استثنائي من لجنة الحكام بشأن الديربي

أباعود: الشهري سيُجدد عقده مع الهلال

قال الصحفي الرياضي عبد الرحمن أباعود أن الهلال يمتلك حق تجديد عقد مدافعه علي البليهي موسمًا جديدًا في نهاية الموسم الجاري.

وأضاف أن محمد جحفلي جدد عقده مع الهلال بالفعل لكن النادي لم يُعلن ذلك، مشيرًا إلى أن التجديد تم لمدة موسم واحد.

وأخيرًا قال حول تجديد عقد صالح الشهري "صالح سيُجدد عقده لكن لمدة قصيرة، موسم واحد أو موسمين بحد أقصى".

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كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، عن تفاصيل مثيرة تخص صفقتي انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، والبرازيلي نيمار إلى الهلال.

يبدو أن استعدادات الهلال لمواجهة الموسم مع النصر في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي ليست فقط داخل الملعب، بل خارجه أيضًا.

كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، حقيقة تساوي مقدار الدعم المالي المقدم من برنامج الاستقطاب لأندية صندوق الاستثمار، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.