أخبار الهلال اليوم | محرز يتحدى .. والأهلي يُقلد الزعيم

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

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طوق نجاة للشباب؟ قرار رسمي جديد من الحكومة السعودية حول خصخصة الأندية

أعلنت وزارة المالية السعودية قرارًا جديدة بشأن خصخصة الأندية الرياضية في المملكة، والذي قد يُمثل طوق النجاة لنادي الشباب الذي يُعاني ماليًا وإداريًا ورياضيًا. "اقرأ التفاصيل"

"إذا تحقق شرط منصور البلوي" .. سالم الدوسري قد ينتقل من الهلال إلى الاتحاد!

أعرب منصور البلوي، الرئيس الذهبي "الأسبق" لنادي الاتحاد السعودي، عن إعجابه الكبير بالنجم الدولي سالم الدوسري، جناح عملاق المملكة الهلال. "اقرأ التفاصيل"

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الأهلي والفيحاء | الراقي يضم 9 أجانب مثل الهلال .. وماتياس يايسله يكتشف سلاحًا جديدًا

اللوائح في المملكة العربية السعودية، تسمح بقيد 8 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق؛ ولكن البعض يقول إن الهلال يملك 9 محترفين، أكثر من جميع فرق دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

أمل جديد للسعودية .. جريزمان يتحدث عن مستقبله مع أتلتيكو مدريد

أثار أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، الجدل حول وجهته المستقبلية، في ظل أنباء ربطت اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي. "اقرأ التفاصيل"

إعلامي عربي: أمنيتي قبل الموت.. فوز الهلال بدون مساعدة الحكام!

فجر الإعلامي الكويتي عبد العزيز عطية؛ مقدم برنامج "الديربي"، جدلًا واسعًا بين ضيوفه في حلقة اليوم من برنامجه، عندما تطرق للحديث عن اتهامات مباشرة للهلال السعودي بالحصول على مجاملات تحكيمية واضحة. "اقرأ التفاصيل"

هل يخطف الأهلي الدوري من الهلال؟ .. رياض محرز يجيب

رد الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، على إمكانية تتويج فريقه، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

هل يُضحي بسعادته؟ سباق سعودي شرس على ضم دي ماريا!

عاد الاهتمام مُجددًا بالنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا البرتغالي، من جانب الأندية السعودية، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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