أخبار الهلال اليوم | فيديو نيمار المُشين .. وصراع السلطة مع جيسوس!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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رغم موافقتها على علاقات نيمار .. صديقته تعلق على الفيديو المشين لأول مرة!

أثارت برونا بيانكاردي، صديقة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم نادي الهلال السعودي، الجدل في الشارع الرياضي بـ"أول تعليق"؛ بعد انتشار فيديوهات مشينة منسوبة إلى اللاعب. "اقرأ التفاصيل"

بعد المستوى السيئ وفيديوهات الخيانة .. إصابة نيمار وهذه حالته!

عاش الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، 3 أيام ماضية من أسوأ ما يكون؛ وذلك بعد بدايته الأكثر من رائعة مع قلعة الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

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ناصر الشمراني يبرر إهانته لنيمار ونيفيش .. ويؤكد: لا توجد صفقة قوية في الهلال

برر ناصر الشمراني، مهاجم نادي الهلال السعودي الأسبق، "إهانته" للثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والبرتغالي روبن نيفيش، بعد مباراة الفريق الأول أمام نافباخور الأوزبكي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | عارضة أزياء تورط البليهي .. نجم الهلال يرد على أزمة قميص آيشواريا راي الإيرانية

أثار علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الجدل في الشارع الرياضي؛ بعد انتشار صورة له مع عارضة الأزياء الإيرانية مهلاقا جابري. "اقرأ التفاصيل"

بروفيديل ليس الأول .. شمايكل وبونو وحراس مرمى أبهروا العالم بأهدافهم الحاسمة!

تمكن حراس المرمى على مر السنين من تقديم بعض الدراما الرائعة، وأحيانًا بمهارة غريبة وبراعة هجومية مكنتهم من إنقاذ فرقهم في اللحظات الأخيرة من المباراة. "اقرأ التفاصيل"

"صراع السلطة داخل الهلال" .. كواليس مرعبة بين نيمار وجيسوس

منذ التعادل مع نافباخور الأوزبكي، مساء يوم الإثنين الماضي، والأخبار "المخيفة" تتوالى على جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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