أخبار الهلال اليوم | غياب رباعي أمام العدالة .. ودياز يتسلح بالتكتيك

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 15 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق 15 يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

4 لاعبين خارج حسابات الهلال أمام العدالة

يخوض فريق نادي الهلال مواجهته أمام العدالة، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، دون 4 لاعبين دفعة واحدة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الرباعي محمد البريك وسلمان الفرج والنيجيري أوديون إيجالو وحمد اليامي، لن يشاركوا في مواجهة العدالة بسبب عدم جاهزيتهم بدنيًا.

الهلال يركز على الجمل التكتيكية استعدادًا للعدالة

ختم فريق نادي الهلال تدريباته مساء أمس السبت، استعدادًا لمواجهة العدالة في دوري روشن للمحترفين.

وشهدت تدريبات الزعيم التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأها المدرب الأرجنتيني رامون دياز بتمارين متنوعة بالكرة، وبعده شرح عدد من الجمل التكتيكية على كامل الملعب.

حكم برتغالي لمواجهة الهلال والعدالة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، عن إسناد مواجهة الهلال والعدالة لطاقم تحكيم برتغالي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

واختارت لجنة الحكام البرتغالي أرتو دياس، ويعاونه باولو سواريز وبيدرو ريبيرو، والحكم الرابع سيكون مساعد المشاري، وفي غرفة تقنية الفيديو الحكم تياجو مارتينيز ويعاونه سعد الشبرمي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد Shahid