أخبار الهلال اليوم | سبب إهدار ركلات الجزاء، و"الفوز أهم من المستوى"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 17 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 ديسمبر 2022.

دياز: التوتر وغياب التركيز سبب إهدار ركلات الجزاء

اعترف رامون دياز المدير الفني للهلال أن الفريق افتقد للتنظيم خلال مواجهة الباطن يوم أمس، والتي حسمها لصالحه 3-1 وأهدر ركلتي جزاء.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية "نتمرن مع نهاية الحصص التدريبية على تسديد ركلات الجزاء، وربما أن التوتر وعدم التركيز كانا سببا للإهدار".

وأبدى دياز فخره بمستوى المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، وأتم "لاعبونا الدوليون في حاجة إلى الراحة ثم تدريبات لياقية حتى يتجانسوا مع بقية زملائهم في الفريق".

جحفلي: مواجهة الباطن لم تكن سهلة، الفوز أهم من المستوى

اعترف محمد جحفلي مدافع الهلال أنهم صعبوا مواجهة الباطن على أنفسهم بإهدار الفرص التي سنحت لهم خلال اللقاء.

وأضاف "تلك المباريات صعبة ونحن زدناها صعوبة بإهدار الفرص، المدرب تحدث معنا خلال الشوطين والأمور أصبحت جيدة".

تابع "لم نقدم المستوى المأمول لكن الأهم في الدوري هو الفوز وليس المستوى".

إيجالو: اللقاء الأول بعد التوقف دومًا ما يكون صعبًا

قال أوديون إيجالو مهاجم الهلال أن المباراة الأولى بعد فترة توقف طويلة تكون صعبة، وأضاف عقب المباراة "حققنا ما نريده اليوم وهو النقاط الثلاثة، هذا هو الأهم".

أضاف "الهلال سيعود بالطبع، لدينا الكثير من الإصابات ومع عودتهم سيتحسن الأداء".

أتم "أهدرت ركلة جزاء ولذا توجهت للجماهير لأعتذر منهم".

هل كان يجب منح لاعبي المنتخب السعودي المزيد من الوقت قبل اللعب أساسيًا؟

مقال يُناقش ذلك الأمر خاصة بعد أخطاء سعود عبد الحميد وعبد الإله العمري في الهلال والنصر.

Shahid