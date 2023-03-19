أخبار الهلال اليوم | رسالة محمد البريك إلى رامون دياز .. وإراحة لاعبي الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 19 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 19 مارس 2023.

كما فعلوها مع ديفيد بيكهام مع قبل .. أمريكا تخطط لضرب الهلال في صفقة ليونيل ميسي

يبدو أن مسألة تعاقد نادي الهلال مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي قد تتعقد، بعد تلقيه مشروعًا أمريكيًا قد يجعله يوافق عليه. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

فيديو | منعزلًا عن الجميع .. تقاليع غريبة من ميشايل ديلجادو!

ظهر النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، منعزلًا عن أجواء مباراة فريقه أمام الاتفاق، مما لفت الأنظار له لما فعله. "اقرأ التفاصيل"

جرس إنذار وذهب لا يصدأ .. الهلال يستعيد هيبته المحلية

استعاد الهلال هيبته المحلية مرة أخرى، بعد الفوز الثاني على التوالي، بالانتصار على الاتفاق بعد الفوز الجولة الماضية أمام التعاون، والفوز في كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفتح، ولكن هناك بعض الأمور المهمة حدثت في تلك المواجهة. "اقرأ التفاصيل"

محمد البريك يُهدي الفوز على الاتفاق إلى رامون دياز

أهدى محمد البريك لاعب نادي الهلال، انتصار فريقه على الاتفاق، إلى مدربه الأرجنتيني رامون دياز، الذي غادر إلى بلاده بعد وفاة أحد أفراد عائلته في حادث مروري.

وقال البريك عقب مباراة الاتفاق: "أبارك إلى جماهير الهلال، وهذا أقل ما نقدمه إلى مدربنا رامون دياز خلال الوقت الحالي".

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

لاعبو الهلال يحصلون على راحة 4 أيام

منح الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، راحة للاعبي الفريق لمدة 4 أيام، بعد الانتصار على الاتفاق في دوري روشن للمحترفين.

ويخوض نادي الهلال تدريباته يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الخليج يوم 1 أبريل القادم، ثم الفيحاء يوم 4 من نفس الشهر بالدوري.

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