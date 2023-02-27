أخبار الهلال اليوم | رسالة فهد بن نافل للجمهور، وتبرير هيرنان كريسبو للخسارة القاسية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 27 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 فبراير 2023.

كريسبو يُبرر سقوط الدحيل أمام الهلال بالإصابات وفارق الخبرة

قال هيرنان كريسبو المدير الفني للدحيل القطري أن فارق الخبرة الواضح والإصابات العديدة لعبا الدور الأبرز في خسارة فريقه الثقيلة أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف عقب السقوط بنتيجة 7-0 "أنا فخور باللاعبين الذين وصلوا لتلك المرحلة في دوري الأبطال لأول مرة في تاريخ النادي، واجهنا فريقًا هزم فلامنجو وواجه ريال مدريد وسجل في مرماه، الفارق ظهر اليوم بين فريق معتاد الوصول للنهائي وآخر يصل للمرة الأولى".

أضاف "الإرهاق نال منا والإصابات حرمتنا أبرز نجومنا، وفي تلك الظروف فحدوث المفاجآت يبدو صعبًا أمام فريق مثل الهلال. افتقدت اليوم لعديد اللاعبين وعلى رأسهم إدميلسون والهلال كان أفضل منا في الملعب دون شك واستحق الفوز".

الهلال يُواجه أوراوا للمرة الثالثة في آخر 6 سنوات

وصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا حيث سيُواجه أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وستكون تلك هي المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال آسيا خلال المواسم الستة الأخيرة، حيث تقابلا عامي 2017 و2019 وتبادلا الفوز في المرتين.

بن نافل يُوجه رسالة لجمهور الهلال

وجه فهد بن نافل رئيس الهلال رسالة إلى جماهير الفريق طالبهم خلالها بالتواجد في المدرجات ودعم الفريق في مبارياته المحلية القادمة.

وأضاف بعد العودة إلى الرياض "هدفنا هو الفوز بدوري أبطال آسيا والدوري وكأس الملك، قدر الهلال هو المنافسة على كل البطولات التي يُشارك فيها".

تابع "أتمنى أن نجد جمهورنا في المدرجات بعد عودتنا للعب في الرياض، لدينا كل الدعم والعوامل الإيجابية التي تساعدنا لتحقيق الإنجازات".

الهلال يُسيطر على التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي أعلن التشكيل المثالي للمراحل الإقصائية من دوري الأبطال في مسار شرق القارة، والهلال حجز 5 مقاعد.

رغم الخماسي .. غياب مدافعي الهلال عن التشكيل المثالي لآسيا يُثير الدهشة

جديد صفقة ميشايل وجريميو

نائب رئيس النادي البرازيلي يتحدث عن جديد وتطورات المفاوضات لضم ميشايل نجم الهلال.

هل استسلم؟ جريميو يُلمح لتراجعه عن ضم ميشايل ولكن!