هل استسلم؟ جريميو يُلمح لتراجعه عن ضم ميشايل ولكن!

ميشايل مازال بين البقاء والرحيل في الهلال

ألمح باولو كاليفي نائب رئيس جريميو البرازيلي إلى تراجع النادي عن التعاقد مع ميشايل نجم الهلال، لكنه في نفس الوقت لم يُغلق الباب تمامًا.

الجناح البرازيلي ارتدى القميص الأزرق في يناير 2022، ورغم المعاناة في البداية إلا أنه أصبح تدريجيًا أحد العناصر المهمة في قائمة الهلال وإن لم يصل بعد لدرجة اللعب أساسيًا بدلًا من موسى ماريجا أو سالم الدوسري.

اللاعب ارتبط خلال يناير الماضي بالرحيل لعدة وجهات أبرزها جريميو لكن الهلال رفض التخلي عنه بعد منعه من القيد، ويبدو أن النادي البرازيلي لم يستسلم ومجرد أجل الصفقة للصيف، إذ هذا ما أكده نائب رئيس النادي والمدير الفني للفريق في مقطع فيديو ظهر عبر تويتر الشهر الماضي.

كاليفي أوضح خلال تصريحات أخيرة أنه مازال يتمسك بأمل ضم ميشايل حيث أشار إلى تواصله مع عدد من الشركاء والرعاة لتمويل الصفقة، لكنه في نفس الوقت أكد عمله على الخيار البديل.

إذ قال "لدينا تواصل مع اللجنة الفنية في النادي بقيادة المدير التنفيذي لويس فاجنر فيفيان لتحليل الخيارات البديلة واختيار البديل الأفضل لصفقة ميشايل، وفي نفس الوقت لدينا تواصل مع عدد من الرعاة والمستثمرين لتوفير المبالغ المالية المطلوبة للتعاقد مع لاعب الهلال".