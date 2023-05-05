أخبار الهلال اليوم | رسالة رامون دياز وملامح تشكيل النهائي

آخر أخبار الهلال اليوم، 5 مايو 2023

shahid

التأكيدات وصلت .. تدريب الهلال يكشف خطط دياز للرباعي الأجنبي ضد أوراوا

كشفت تدريبات الهلال الأخيرة مساء الجمعة ملامح التشكيل الذي سيعتمده المدير الفني رامون دياز بإياب نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا، والأجانب الأربعة المستخدمون. اقرأ هنا

دياز: الهلال يلعب من أجل مجد المملكة

خرج مدرب الهلال رامون دياز بتصريحات قوية في المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية، وأكد أن فريقه يلعب من أجل مجد الفريق والمملكة العربية السعودية ككل، وأنه سيعود بالكأس إلى الرياض.

وأكد الأرجنتيني أن الهدف هو العودة بالكأس بسبب الخبرة الكبيرة للفريق في النهائيات، وأن سيتم العمل على تفادي أخطاء لقاء الذهاب في قمة السبت.

دياز يطلب الترجمة العربية

في موقف أثار إعجاب الإعلام العربي الحاضر وعلى وسائل التواصل الاجتماعية، طلب مدرب الهلال رامون دياز من منسق المؤتمر الصحفي ترجمة تصريحاته للعربية، وعدم الاكتفاء بالإنجليزية واليابانية.

الثنائي الغائب في اليابان لمساندة الزعيم

وصل الثنائي الغائب متعب الفرج وعبد الإله العمري إلى اليابان من أجل حضور إياب النهائي ومساندة الزملاء من أجل تحقيق اللقب القاري.

البليهي يؤكد على ثقة الفريق في اللقب

تحدث علي البليهي، نجم الهلال، في المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية رفقة مدربه رامون دياز، وأظهر ثقة كبيرة في العودة باللقب من سايتاما.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وشدد البليهي على تفادي أخطاء الذهاب ومحو الصورة السلبية، مؤكداً أن الفريق الياباني نجح في التسجيل فقط من خطأ وأن لكل حادثة حديث مختلف.

Shahid