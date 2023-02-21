أخبار الهلال اليوم | رامون دياز يُبرر المستوى المتواضع، و"ثورة" علي البليهي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 21 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 21 فبراير 2023.

دياز يُبرر أداء الهلال المتواضع أمام شباب الأهلي

اعترف رامون دياز المدير الفني للهلال بأن فريقه لم يُقدم الأداء المنتظر خلال مواجهة شباب الأهلي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا مساء أمس، وذلك رغم الفوز 3-1 والتأهل إلى ربع النهائي.

وبرر المدرب ذلك بالتغييرات الكثيرة التي اضطر لها في التشكيل الأساسي، وأضاف "الهلال جاء من مشاركة ذات مستوى عالٍ في كأس العالم للأندية، أجرينا بعض التغييرات في التشكيل مما أدى لخلل في بعض الخطوط، هذا بجانب ارتكابنا عدة أخطاء خلال المباراة".

أتم "نحن سعداء بالفوز والتأهل لكن ليس للمستوى خاصة في الشوط الثاني، هذا ليس مستوانا المنتظر وربما ساهم الهدف المبكر في تراخي اللاعبين".

جارديم: الهلال فريق كبير بنجوم مميزين

أشاد ليوناردو جارديم المدير الفني لشباب الأهلي بالهلال السعودي مؤكدًا أنه فريق كبير يمتلك لاعبين مميزين.

وأضاف عقب الخسارة 3-1 في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "لعبنا مباراة جيدة أمام الهلال وصنعنا عديد الفرص لكن للأسف أهدرناها، الهلال على العكس استغل الفرص التي أتيحت له".

تابع "الهلال فريق كبير يمتلك لاعبين مميزين، هو منافس قوي جدًا في جميع البطولات التي يُشارك فيها ولذا يحمل لقب دوري أبطال آسيا".

البليهي يُثير الجدل مجددًا

أثار علي البليهي الجدل مجددًا بما فعله خلال مواجهة الهلال مع شباب الأهلي.

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نتائج قرعة دور الـ8 في دوري أبطال آسيا

سُحبت صباح اليوم قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

قرعة دور الـ8 من دوري أبطال آسيا تُبعد الهلال والشباب عن بعضهما البعض